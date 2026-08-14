Remise des diplômes de la 2e promotion de l’École de Guerre : un parcours d’excellence et d’engagement salué…

La cérémonie de remise des diplômes de la 2e promotion de l’École de Guerre de l’École Militaire Supérieure a eu lieu ce matin à Niamey.

Moment solennel et haut en couleur, la cérémonie a réuni autorités militaires, responsables de la formation et familles des lauréats pour célébrer l’aboutissement d’un cursus exigeant axé sur la stratégie, le commandement et la gestion des opérations.

Au cours de l’événement, les intervenants ont mis en avant la rigueur académique, l’exemplarité disciplinaire et l’esprit de service développés au sein de la promotion.

Les lauréats, formés pour assumer des responsabilités de commandement et contribuer à la sécurité nationale et régionale, ont reçu leurs insignes et certificats en présence d’un public nombreux, témoignant du soutien des institutions et de la société civile.

La cérémonie s’est clôturée par des témoignages de diplômés et des messages d’encouragement adressés aux nouvelles recrues, appelées à porter haut les valeurs de l’institution et à participer activement à la consolidation de la stabilité et de la défense sur le théâtre national et régional.