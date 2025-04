Gbagbo assure « aller aux élections » et « gagner »…

Alors que son nom ne figure pas sur le listing électoral, l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a déclaré mordicus qu’il va participer aux présidentielles et les gagner.

L’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, a déclaré samedi que son parti, le PPA-CI (opposition), participera à l’élection présidentielle d’octobre 2025, après avoir ordonné au représentant de sa formation politique de quitter la Commission électorale indépendante (CEI).

« J’ai vu des commissions électorales qui boitent. Je ne peux plus accepter une commission électorale qui rampe », a fait savoir ce samedi 11 avril 2025, Laurent Gbagbo, à l’occasion de l’édition 2025 de la Fête de la renaissance du PPA-CI, à Dabou (Sud).

Laurent Gbagbo qui dit avoir instruit le représentant du PPA-CI de ne plus participer aux activités de la CEI jusqu’à nouvel ordre, a toutefois indiqué que « nous allons aller aux élections (…) et nous allons gagner l’élection ». Son parti, selon lui, n’est pas découragé.

Des milliers de partisans du PPA-CI à la Fête de la Renaissance à Dabou

« Ceux qui pensent qu’on va les fatiguer et ils n’iront pas aux élections, allez leur dire qu’ils se trompent », a-t-il martelé. Pour lui, « quand vous voyez une commission électorale qui boite, il faut la combattre jusqu’à ce que son pied soit redressé ».

M. Demba Traoré, le représentant du PPA-CI à la CEI, « je lui ai dit de quitter la CEI parce que ce n’est pas une commission électorale indépendante. Nous allons continuer à nous battre pour avoir une vraie commission électorale », a-t-il poursuivi.

« La CEI que nous avons fait créer, ils veulent faire en sorte qu’elle soit boiteuse et désigne les leurs. Cette CEI boîte et nous avons pris une première mesure. Dans deux semaines, le Comité central du parti va examiner la situation et prendre des décisions », a-t-il annoncé.

« Tenez-vous prêts, le comité central va prendre des décisions et les mots d’ordre vous seront donnés », a lancé l’ex-président ivoirien à l’endroit de ses militants, venus nombreux de diverses régions du pays pour la Fête de la renaissance du PPA-CI.

Mobilisation des militants du PPA-CI à la Fête de la renaissance à Dabou

M. Gbagbo a rappelé que le Front populaire ivoirien (FPI), le premier parti de l’opposition ivoirienne qu’il a fondé et, aujourd’hui, présidé par Pascal Affi N’Guessan, a été créé à Dabou, en 1988, lors d’un « congrès clandestin ».

A cette Fête de la renaissance, plusieurs partis y ont pris part, dont le PDCI, le PIT représenté par Aka Ahizi et le FPI, conduit par son secrétaire général, Barthélémy Gnépa qui était à la tête d’une délégation de dix vice-présidents et de dix secrétaires généraux adjoints.

Condamné à 20 ans ferme dans l’affaire de braquage de la Bceao lors de la crise postélectorale de 2010-2011, M. Gbagbo a été radié de la liste électorale. Il bénéficie d’une présidentielle depuis août 2022, n’efface pas la peine, seule une amnistie pourrait permettre son admission sur le listing électoral.

Dans la perspective d’une élection présidentielle apaisée, les autorités ivoiriennes doivent se faire violence et créer les conditions d’une véritable réconciliation nationale.

Organiser des élections en excluant les principaux ténors de l’opposition risque de rejeter la côte d’ivoire dans des incertitudes sans lendemain.



Par Tam tam info News