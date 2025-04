Désignation des membres de la diaspora au conseil consultatif national : Hadjia Mariama Poinard dite Néné, le choix utile…

Dans le cadre du processus de la refondation institutionnelle engagée, les autorités nigériennes, ont lancé un appel pour désigner les représentants de la diaspora devant siéger au sein du Conseil consultatif de la refondation (CCR).

Les principes de gouvernance contenus dans la Charte comprennent des valeurs telles que le patriotisme, la discipline, la solidarité, l’inclusion et l’esprit de consensus. En somme des valeurs fondamentales que doivent incarner le nigérien de la refondation.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce conseil, les autorités souhaitent disposer des personnalités ayant une bonne représentativité au sein de leur communauté, une intégrité morale irréprochable et un engagement en faveur des valeurs de la Refondation nationale.

Le Conseil consultatif de transition a été créé comme une plateforme visant à rassembler diverses parties prenantes, y compris la société civile, les partis politiques, la diaspora et les groupes communautaires, dans un processus de dialogue et de concertation.

Aussi dans le cadre du choix souverain des compatriotes de la diaspora, une figure battante apparaît comme le choix idéal, car disposant de toutes ces valeurs positives tant recherchées par les nouvelles autorités de notre pays.

En effet , Mme Mariama Poinard. Femme de terrain, voix des sans-voix, actrice du changement et disposant d’un carnet d’adresses impressionnant peut être le choix utile pour défendre la jeunesse, les femmes, et tous ceux qu’on oublie trop souvent par négligence.Femme d’action et de détermination, elle a pour seule boussole le Niger et ses intérêts. Place donc à l’action.

Ne le perdons pas de vue, le rôle principal de ce conseil est de formuler des recommandations sur des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Il vise à établir un cadre propice à une gouvernance transparente et responsable.

Le succès du Conseil consultatif national ne dépend pas uniquement de ses recommandations, mais également de la volonté politique de leur mise en œuvre. La transition vers une nouvelle gouvernance nécessite un engagement ferme de la part des dirigeants actuels, ainsi que la coopération de toutes les parties concernées. Cela implique de surmonter des obstacles tels que les intérêts partisans, la corruption et les tensions sociales, qui pourraient entraver le processus de changement.

En optant pour des patriotes engagés comme Mariama Poinard, le conseil consultatif national aura fait œuvre utile pour les générations futures.

Par Ibrahim Aghali