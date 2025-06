Gloire à nos martyrs !

Les nigériens doivent se regarder dans le miroir !

Quand le pays est en danger, la politique de l’autruche ne mène nulle part. Il y a lieu de s’asseoir, se regarder les yeux dans les yeux pour se dire rien que la vérité. De ce débat franc et constructif jaillira des propositions de solutions heureuses et définitives pour sortir de ses difficultés qui menacent la cohésion sociale nationale et l’existence de la nation.

Travaillez s’il vous plaît avec des hommes, honnêtes, sincères, vertueux, compétents de bonne moralité pour le bien être du peuple souverain qui souffre, du peuple souverain résilient et qui attend des lendemains meilleurs.

Ne décevons pas cet espoir de tout un peuple meurtri par tant d’injustice, de souffrances et de laisser pour compte.

Le mal qui répand les souffrances reste à guérir.

Écoutez la voix du peuple souverain en détresse . Elle appelle à une bonne gouvernance démocratique et économique. Une vraie bonne refondation de la république est plus que nécessaire.

Le peuple souverain reconnaissant, demande l’abandon de la pratique de la promotion des parents amis et connaissances au détriment de la compétence, de la bonne moralité, des intérêts supérieurs du peuple souverain.

Trop des péchés, trop des débauches attirent la fureur devine.

Dieu le plus puissant ne pardonne pas certains péchés ici au bas monde, il n’attend pas l’au-delà, il juge sur terre pour donner l’exemple et dissuader les futurs candidats à la débauche, à la dépravation des mœurs.

Un bon chef religieux, un bon dirigeant politique, un bon leader d’opinions, doit être un bon exemple et non un grand déviant trompeur dans la société.

Restons nous-mêmes, retournons à nos vraies valeurs socio-culturelles africaines elles n’ont rien à envier aux autres.

Des vaillants guerriers étaient tombés sur le champ d’honneur pour la Sauvegarde de la Patrie, d’autres intrépides guerriers sont encore tombés hier sur le champ d’honneur pour sauver la patrie , d’autres tomberont sans doute en défendant l’honneur de la patrie. C’est la loi de la guerre, dans les combats, il y a toujours des morts et des vivants .

Que devons nous faire pour honorer les mémoires des martyrs, pour marquer notre fierté et l’honneur d’avoir des tels dignes fils dans notre patrie ?



Organisons le deuil à tout le niveau de la société, continuons à organiser des prières pour le repos des âmes des nos martyrs et la stabilité de notre patrie .

Oh ! Vous nos martyrs, la patrie vous sera toujours reconnaissante , vous n’avez pas vécu inutile, vos noms seront gravés dans les annales de l’histoire du peuple souverain du Niger.

Nous, vos parents, vos fils , vos petits-fils, vos arrières petits-fils se souviendront toujours que vous n’avez pas vécu inutile, vous n’êtes pas ces délinquants courreurs des jupons, vous aviez été des grands défenseurs du peuple souverain jusqu’au sacrifice suprême.

Vous faites la fierté du peuple souverain du Niger.

A ceux qui vous ont combattus, abbatus , nous disons désormais que vous êtes une légende, or , on ne peut pas tuer une légende. Une légende est toujours présente dans l’esprit du peuple.

Vous êtes présents dans l’esprit du peuple africain souverain.

Que Dieu le plus puissant accorde sa grâce infinie à vous nos martyrs et assure sa grande protection à vos descendances.

Une journée nationale doit être dédiée à la commémoration de la disparition de tous nos martyrs physiquement absents mais présents dans l’esprit du peuple souverain.

Gloire à nos martyrs !

Gloire à nos forces de défense et de sécurité.

Grâce à vous le Niger reste et restera débout, uni , résilient et vaillant , incha Allah !

L ‘ Afrique doit s’unir ou périr !

Les nigériens doivent taire leurs petites divergences pour faire face courageusement à la défense de la patrie ou périr !

Isssoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.