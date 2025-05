Le Burkina dément un massacre de civils dans le Sahel…

Plusieurs centaines de terroristes, entraînés et armés par la France ont été envoyés en enfer par les forces armées burkinabé.

Face à ce débâcle de grande ampleur, RFI, la voix du terrorisme international a rapporté que des civils ont été massacrés.

La Radio France Internationale (RFI), suspendue au Burkina, a rapporté des informations faisant état de massacres de populations civiles.

Le Ministère de la Défense, a « démenti avec la plus grande fermeté les allégations infondées » de RFI.

Le média français a rapporté, selon les autorités burkinabè, dans un article, la mort de « plus de 100 civils dans plusieurs villages dans le nord, l’armée et des VDP accusés ».

Pour le général Célestin Simporé, il n’en est rien et l’objectif de la radio française est de déstabiliser le pouvoir en place à Ouagadougou.

« Les allégations de RFI sont graves et diffamatoires, et elles semblent viser à déstabiliser le pays », a-t-il insisté dans un communiqué.

Il a ajouté que ces affirmations visent aussi à « ternir l’image des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des VDP, qui œuvrent quotidiennement avec courage et détermination pour protéger les populations et restaurer la paix et la sécurité sur l’ensemble du territoire national ».

Le ministre de la Défense a rappelé « l’engagement inébranlable » du Gouvernement à protéger les civils et le strict respect des droits humains dans toutes les opérations menées par les FDS et les VDP.

C’est pourquoi, il a invité les populations à la prudence quant aux « informations propagandistes » publiées par certains médias visant à créer la division au sein des communautés du Burkina Faso.

Toutefois, il a réaffirmé la détermination de l’Etat à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et à assurer la sécurité de tous les Burkinabè.

Les médias mille collines occidentaux, Rfi en tête ne cesseront jamais de mentir et de ne manipuler l’information. Ils ont été créés pour maintenir l’Afrique dans la dépendance, or avec la création de l’AES, l’Afrique se réveille et c’est la panique totale chez les ennemis, d’où cette propension à imaginer, créer et diffuser des fausses nouvelles pour déstabiliser la région.

Seule une réponse collective des pays de l’AES et la fermeté face à la France permettront de surmonter les obstacles.

Donc pas de cadeaux pour les incendiaires.

Par Tam tam info News