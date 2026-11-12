Goumeri W-8 : le Niger accélère la riposte face à une éruption pétrolière majeure à Agadem…

Le ministère du Pétrole et celui de l’Environnement, de l’Hydraulique et de l’Assainissement ont rendu public, le mardi après-midi, un communiqué conjoint sur l’éruption du puits Goumeri W-8, situé dans le bloc pétrolier d’Agadem, dans la région de Diffa.

Présenté par Abdoul Karim Mohamed Ali, Secrétaire général du ministère du Pétrole, le document apporte des précisions sur l’évolution de l’incident et sur les mesures engagées pour le maîtriser.

L’éruption, survenue le 25 septembre 2026, a provoqué des projections de pétrole brut et de gaz depuis le puits Goumeri W-8, exploité par CNPC Niger Petroleum S.A.

Les autorités ont qualifié la situation d’incident environnemental de gravité exceptionnelle, mobilisant les services techniques afin de sécuriser le site, contenir les déversements et reprendre le contrôle du puits.

Selon les informations rendues publiques, le déversement de pétrole brut a été contenu, tandis que les opérations techniques se poursuivent sur le terrain.

La priorité est désormais la réalisation d’un puits de secours directionnel, baptisé Goumeri W-8R, destiné à permettre la neutralisation définitive de l’éruption.

Les travaux de forage de ce puits de secours devraient s’étendre du 24 octobre au 26 décembre 2026. Cette opération constitue l’élément central de la stratégie des autorités pour maîtriser durablement l’incident et prévenir toute aggravation des conséquences environnementales dans la zone d’Agadem.

Le gouvernement a également sollicité l’expertise algérienne, avec la venue d’une mission technique composée de cadres du ministère des Hydrocarbures, de l’Autorité de régulation des hydrocarbures et du groupe Sonatrach.

Cette coopération vise à renforcer l’évaluation de la situation et l’identification de solutions techniques appropriées.

À ce stade, les autorités assurent que la situation reste sous surveillance et que les équipes spécialisées travaillent jour et nuit sur le site. Le communiqué conjoint vise ainsi à rassurer les populations et à préciser l’état d’avancement des opérations, alors que la maîtrise totale de l’éruption demeure l’objectif prioritaire.