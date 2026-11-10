Niger : « Aucun compte à rendre à Bruxelles », Niamey durcit le ton face à l’UE…

Le gouvernement nigérien a convoqué, hier, lundi 9 novembre 2026, le chargé d’affaires par intérim de la délégation de l’Union européenne à Niamey, Olai Voionmaa, au cabinet du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine.

Cette convocation intervient après les déclarations de Bruxelles demandant des précisions sur le déploiement d’unités de l’Armée nationale populaire algérienne au Niger, prévu dans le cadre d’un protocole de coopération militaire et sécuritaire signé entre les deux pays.

Dans un communiqué lu au journal télévisé de la Radio Télévision du Niger (RTN), les autorités nigériennes ont dénoncé des propos qualifiés de « condescendants et inacceptables », estimant qu’ils portent atteinte à des décisions souveraines. Niamey a rappelé que le Niger et l’Algérie partagent une longue frontière commune et qu’ils ont conclu leur partenariat « en toute liberté et indépendance ».

Le gouvernement nigérien a également affirmé, à travers ce communiqué, que le Niger, n’étant pas membre de l’Union européenne, n’a « aucune permission ni compte à rendre à Bruxelles » dans l’exercice de sa souveraineté.

Les autorités de Niamey exigent en retour des explications de l’Union européenne sur ce qu’elles qualifient d’« ingérences répétées et désobligeantes » dans les affaires intérieures des États africains.

Les tensions sont nées d’une déclaration du porte-parole de la Commission européenne, Anouar El Anouni, qui avait indiqué que Bruxelles suivait attentivement la situation et souhaitait obtenir des précisions sur la portée, les objectifs et la base juridique du déploiement des unités algériennes au Niger.

Le protocole de coopération militaire et sécuritaire entre l’Algérie et le Niger avait été signé à Alger le 21 octobre 2026 par le ministre nigérien d’État chargé de la Défense nationale, le général Salifou Mody, et le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire algérienne, le général d’armée Saïd Chanegriha.

Le texte intégral n’a pas été rendu public, mais les déclarations officielles et les débats parlementaires ont permis d’en préciser les grandes orientations.

L’accord prévoit notamment la sécurisation des infrastructures et corridors stratégiques partagés, en particulier les projets énergétiques communs, dont le gazoduc transsaharien reliant le Nigeria à l’Algérie à travers le Niger.

Il organise également une coordination opérationnelle le long de la frontière d’environ 1 000 kilomètres entre les deux pays, afin de faire face aux infiltrations djihadistes, aux trafics illicites et aux réseaux de criminalité transfrontalière.

Le protocole ouvre aussi la voie à un déploiement d’éléments de l’ANP algérienne en territoire nigérien. Cette décision a été approuvée le 25 octobre 2026 par les deux chambres du Parlement algérien, le Conseil de la nation et l’Assemblée populaire nationale, lors d’un vote à l’unanimité.

L’accord prévoit par ailleurs des échanges de renseignement, une assistance technique mutuelle et un soutien opérationnel à la demande de Niamey.

Ces dispositions traduisent, selon Alger et Niamey, une coopération entre deux États souverains fondée sur le dialogue, le respect mutuel et la prise en compte de leurs intérêts réciproques.

Alger a depuis levé une partie des ambiguïtés entourant cette présence militaire.

Le général Saïd Chanegriha a précisé que le déploiement dans le nord du Niger répond à une demande des autorités nigériennes et vise à protéger les installations et projets énergétiques communs. Il a souligné que la décision avait été approuvée à l’unanimité par les deux chambres du Parlement algérien, ce qui confère, selon lui, un caractère pleinement officiel et institutionnel à cette coopération.

Pour Niamey, la sécurité des infrastructures stratégiques et la protection des intérêts communs constituent des enjeux majeurs dans un contexte régional marqué par l’instabilité et les menaces transfrontalières.

Le différend avec Bruxelles illustre toutefois la sensibilité diplomatique soulevée par ce rapprochement militaire entre Alger et Niamey, alors que l’Union européenne demande des garanties sur le cadre et les finalités de cette présence armée.

Par Tamtam News