TRANSFERT D’ARGENT ET CYBERCRIMINALITÉ, L’URGENCE DE SÉCURISER NOS APPLICATIONS

Le développement des transferts d’argent par téléphone constitue une avancée importante pour l’inclusion financière au Niger. Des services comme Orange Money, Airtel Money, Nita Transfert, Amana Transfert d’Argent et les applications bancaires facilitent aujourd’hui les transactions quotidiennes de milliers de citoyens.

Cependant, cette évolution s’accompagne d’un risque préoccupant. Le vol d’un téléphone portable peut désormais entraîner la perte immédiate des économies de son propriétaire. Pour certains criminels, l’objectif n’est plus seulement de voler un appareil, mais d’accéder aux applications financières qu’il contient, de prendre le contrôle des comptes et de transférer rapidement les fonds vers d’autres numéros.

Plusieurs techniques sont utilisées. Le vol d’un téléphone déjà déverrouillé, la récupération des codes confidentiels, le détournement de carte SIM (SIM Swap), l’usurpation d’identité et les manipulations téléphoniques permettent aux fraudeurs de contourner les protections existantes.

Une affaire enregistrée au Niger en mai 2026 illustre parfaitement ces risques. La Division de lutte contre la cybercriminalité a interpellé un individu soupçonné d’avoir exploité des données personnelles de clients, falsifié des pièces d’identité et utilisé de fausses procédures de réinitialisation de mots de passe pour détourner de l’argent. Cette affaire montre que les failles peuvent se situer aussi bien dans les applications que dans les procédures internes des sociétés.

Les chiffres régionaux et internationaux confirment l’ampleur du phénomène. Selon le rapport 2024 de la BCEAO sur les services financiers numériques, publié en mars 2026, l’UEMOA comptait 248 millions de comptes de monnaie électronique, contre 209 millions en 2023, soit une progression de près de 19 %. Le nombre de transactions a atteint environ 11,9 milliards en 2024, en hausse de 26,66 %. Cette progression considérable montre l’importance prise par les services financiers numériques dans notre espace économique.

De son côté, la GSMA, dans son rapport The Mobile Economy Africa 2025, estime que les fraudes liées au mobile money en Afrique ont dépassé 1 milliard de dollars en 2023. Il s’agit d’une estimation continentale qui donne une idée de l’ampleur des pertes financières liées à ces pratiques.

Le rapport 2026 de la GSMA sur l’industrie du mobile money apporte également des indications intéressantes. Dans son analyse des typologies de fraude recensées auprès des acteurs du secteur en 2024, les fraudes à l’identité arrivent en tête avec 90 %, suivies de l’ingénierie sociale avec 88 %, des fraudes internes avec 87 %, du détournement de carte SIM avec 79 % et de la cyberfraude avec 60 %. Ces pourcentages correspondent aux niveaux de prévalence rapportés pour les différentes catégories de fraude, et non à la part des pertes financières.

Enfin, INTERPOL, dans son rapport 2025 sur les cybermenaces en Afrique, indique que la cybercriminalité représente plus de 30 % des infractions recensées dans les pays d’Afrique de l’Ouest et de l’Est étudiés. L’organisation souligne également que 90 % des pays africains interrogés estiment devoir renforcer sensiblement leurs capacités de lutte contre ces infractions.

Les failles que les sociétés de transfert doivent impérativement corriger

C’est le véritable enjeu. Les sociétés comme Orange Money, Airtel Money, Nita Transfert et Amana Transfert d’Argent doivent revoir et renforcer leurs mécanismes de sécurité. La protection des comptes ne peut pas reposer uniquement sur la vigilance des utilisateurs.

Lorsqu’un téléphone est volé, son propriétaire ne devrait pas se retrouver dans une situation où un individu peut vider son compte en quelques minutes simplement parce que l’appareil était déverrouillé ou que certaines protections étaient insuffisantes.

Les applications doivent notamment imposer une authentification indépendante du code de déverrouillage du téléphone, renforcer la vérification biométrique et reconnaître les appareils habituellement utilisés par leurs clients. Toute connexion depuis un nouvel appareil devrait déclencher des vérifications supplémentaires.

Il est également indispensable de mettre en place des systèmes capables de détecter les transactions inhabituelles, notamment plusieurs transferts successifs vers différents bénéficiaires en quelques minutes. En cas de comportement suspect, les opérations devraient pouvoir être temporairement suspendues.

Autre mesure essentielle, permettre le blocage immédiat d’un compte depuis un autre téléphone ou par un simple appel au service client, avec une assistance réellement disponible 24 heures sur 24. Les changements de carte SIM et les réinitialisations de codes confidentiels doivent également faire l’objet de contrôles renforcés.

Ces dispositifs ne sont pas de simples propositions théoriques. La GSMA documente déjà l’utilisation de l’intelligence artificielle pour détecter les comportements inhabituels et identifier les transactions suspectes en temps réel, notamment chez certains opérateurs africains. Elle souligne également l’intérêt des systèmes de vérification des numéros et de détection des changements de carte SIM.

Ces sociétés devraient enfin réaliser régulièrement des audits indépendants de cybersécurité afin d’identifier les vulnérabilités de leurs applications et de leurs procédures internes.

La BCEAO, les autorités nationales de régulation et les services de sécurité ont également un rôle important à jouer pour renforcer les contrôles et améliorer la coordination dans la lutte contre ces nouvelles formes de criminalité.

Le Niger dispose déjà d’un cadre juridique avec la loi n° 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité, modifiée en juin 2024. Il convient désormais de renforcer son application et les capacités d’investigation numérique.

Le développement des services financiers numériques est une opportunité pour notre économie. Mais cette modernisation ne doit pas se faire au détriment de la sécurité des populations.

Un citoyen qui travaille et économise doit pouvoir conserver son argent sur son compte sans craindre de perdre toutes ses économies à la suite du vol de son téléphone.

La sécurité d’une application financière ne doit pas dépendre uniquement de la prudence de son utilisateur. Elle doit d’abord être garantie par les mécanismes de protection mis en place par son exploitant.

Il est temps que les sociétés de transfert d’argent opérant au Niger prennent pleinement leurs responsabilités. La confiance des populations constitue leur principal capital. La protéger exige des investissements technologiques, des contrôles permanents et une véritable politique de prévention de la fraude.

Par Ousmane Jazy