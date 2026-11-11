L’UE opère un revirement à 180 degrés et réaffirme son respect de la souveraineté de l’Algérie et du Niger sur leur coopération militaire…

Bruxelles assure désormais respecter « pleinement » la souveraineté de l’Algérie et du Niger, après les vives réactions provoquées par ses déclarations sur le déploiement de militaires algériens au Niger.

Après la polémique suscitée la semaine dernière, le porte-parole du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), Anouar El Anouni, est revenu sur la position de l’Union européenne. Interrogé lors du point de presse quotidien de la Commission européenne, il a affirmé que Bruxelles respecte pleinement la souveraineté des deux pays et n’a « aucune volonté d’ingérence » dans leurs affaires.

Le porte-parole a précisé que la décision de l’Algérie de déployer des unités de l’Armée nationale populaire (ANP) au Niger relève « de la relation bilatérale entre l’Algérie et le Niger ».

Il a également indiqué que l’UE n’avait « à aucun moment » eu l’intention de demander des explications aux deux pays sur leur engagement bilatéral.

Cette clarification intervient après les propos tenus par le même porte-parole le 30 octobre. Il avait alors déclaré que l’Union suivait la situation de près et souhaitait obtenir des éclaircissements sur la portée, l’objectif et la base juridique du déploiement des soldats algériens au Niger.

La déclaration initiale avait provoqué une forte réaction à Niamey.

Le Premier ministre nigérien, Ali Mahamane Lamine Zeine, avait convoqué le chargé d’affaires par intérim de la délégation de l’Union européenne, afin d’obtenir des explications sur des propos qualifiés de « condescendants et inacceptables ».

Pour Niamey, ces déclarations étaient perçues comme une remise en cause de sa souveraineté et de sa liberté de nouer des partenariats sécuritaires avec ses voisins.

Le gouvernement nigérien avait rappelé que toute présence militaire étrangère sur son territoire ne peut s’effectuer que dans le respect de ses décisions souveraines et des accords conclus avec les pays concernés.

De son côté, le Conseil de la nation algérien avait également rejeté les remarques de l’UE concernant le déploiement de l’ANP, rappelant que l’opération s’inscrivait dans le cadre d’un accord bilatéral conclu entre Alger et Niamey.

Les autorités algériennes estiment que ce déploiement relève exclusivement d’une décision souveraine, prise dans le cadre de la coopération entre les deux États, et rejettent toute tentative de soumettre cette coopération à une validation ou à des explications extérieures.

En revenant sur ses propos, l’Union européenne tente de désamorcer une crise diplomatique avec deux partenaires importants du Sahel. Le porte-parole a réaffirmé l’attachement de Bruxelles à des relations fondées sur le dialogue, le respect mutuel et la coopération, tant avec l’Algérie qu’avec le Niger.

L’UE a toutefois maintenu son soutien aux efforts contribuant à la paix, à la stabilité et à la sécurité dans la région, tout en insistant sur le respect du droit international, de la souveraineté des États et de la protection des civils.

Cette mise au point vise également à éviter que la controverse n’affecte les relations entre Bruxelles, Alger et Niamey, à un moment où la coopération régionale, la lutte contre le terrorisme et la gestion des flux migratoires demeurent des enjeux majeurs dans la zone sahélienne.

Cette séquence illustre la sensibilité de la question sécuritaire au Sahel et les limites de l’intervention extérieure dans des arrangements bilatéraux entre États souverains.

En reconnaissant que le déploiement de l’armée algérienne au Niger relève d’une relation bilatérale, Bruxelles semble vouloir refermer un dossier qui avait rapidement pris une dimension politique et diplomatique.

La clarification de l’Union européenne devrait permettre d’apaiser les tensions.

Pour Alger comme pour Niamey, l’épisode rappelle que toute coopération militaire bilatérale demeure une prérogative souveraine.

Pour Bruxelles, il met en évidence la nécessité d’une communication particulièrement prudente sur des sujets touchant à la sécurité, à la défense et aux relations entre États africains.

Tamtaminfo News