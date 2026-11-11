Niamey : la Route transsaharienne s’affirme comme un futur corridor économique africain…

Le ministre nigérien de l’Équipement et des Infrastructures, le Colonel-Major Salissou Mahaman Salissou, a reçu le Secrétaire général du Comité de liaison de la Route transsaharienne, accompagné de l’ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire au Niger.

Cette audience s’inscrit dans les préparatifs de la prochaine session du Comité de liaison et traduit la volonté des États concernés d’accélérer la transformation de cet axe stratégique en un véritable corridor économique.

La rencontre a permis d’échanger sur les perspectives de développement de la Route transsaharienne, un projet majeur reliant l’Algérie au Nigeria sur près de 10 000 kilomètres et traversant notamment le Niger, la Tunisie, le Mali et le Tchad.

Le Niger occupe ainsi une position déterminante dans cette infrastructure destinée à renforcer la connectivité entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne.

Au-delà de sa dimension routière, le projet vise désormais à soutenir les échanges commerciaux, encourager les investissements et favoriser l’interconnexion économique entre les pays membres.

Lors de la 77e session du Comité de liaison, tenue à Alger, les États membres ont réaffirmé leur ambition de faire de la transsaharienne un corridor économique intégré au service du développement régional.

Pour le Niger, cette dynamique ouvre des perspectives importantes en matière de transport, de commerce transfrontalier, de logistique et de valorisation des potentialités économiques le long de l’axe.

La coopération avec l’Algérie, illustrée par la présence de l’ambassadeur algérien à Niamey, constitue également un levier pour renforcer les échanges et approfondir le partenariat entre les deux pays.

La prochaine session du Comité de liaison devra préciser les priorités et les actions concrètes à mener pour concrétiser cette vision.

L’enjeu est de passer d’une infrastructure de liaison à un moteur durable d’intégration économique, capable de bénéficier aux populations, aux opérateurs économiques et aux États traversés par la Route transsaharienne.

Par Tamtaminfo News