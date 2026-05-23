Le Niger et la Chine signent plusieurs protocoles d’accord stratégiques en matière pétrolière

Le Premier ministre, Ali Mahamane Lamine Zeine, a présidé, aujourd’hui, lundi 16 mai 2026 à Niamey, la cérémonie de signature de plusieurs protocoles d’accord de partenariats pétroliers entre la République du Niger et des partenaires chinois, marquant, selon les autorités nigériennes, « la reprise et l’intensification » des relations entre les deux pays dans le secteur des hydrocarbures.

Prenant la parole à cette occasion, le Premier ministre a indiqué que cette étape constitue ‘’ un moment important dans le renforcement du partenariat stratégique entre le Niger et la Chine ‘’, selon une dépêche de l’agence nigerienne de presse.

Il a rappelé qu’un comité institutionnel, mis en place par le Président de la République, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, a conduit les négociations sur l’ensemble des dossiers liés à cette coopération.

Selon lui, ‘’ ce comité, présidé par le ministre des Affaires étrangères, a travaillé longuement et patiemment afin d’aboutir à des accords jugés bénéfiques pour les intérêts du Niger ‘’.

Intervenant à son tour, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, Bakary Yaou Sangaré, a expliqué que le processus ayant conduit à la signature de ces accords a débuté le 11 juin 2025 en Chine, à la faveur d’échanges avec son homologue chinois.

Il a précisé ‘’qu’après près d’une année de négociations, de compromis et de concertations, les parties sont parvenues à des résultats qualifiés d’acquis significatifs notamment en matière de contenu local, de participation de l’État et de revenus pétroliers ‘’.

Parmi les principales avancées annoncées figure ‘’ la réduction du tarif de transport du pipeline d’exportation, ramené de 27 à 15 dollars par baril, permettant à l’État nigérien de réaliser une économie estimée à plus de 106 millions de dollars sur douze mois ‘’.

Le ministre a également annoncé qu’un ‘’ accord de principe a été obtenu pour une participation de 45 % de l’État du Niger dans la société WAPCO, alors qu’aucune participation effective n’était jusque-là détenue par le pays ‘’.

Les parties se sont aussi accordées sur ‘’ le rapatriement des revenus issus des exportations du pétrole brut au Niger, une mesure destinée à renforcer l’économie nationale et les institutions financières du pays ‘’.

Concernant le contenu local, les accords prévoient une forte augmentation du taux de nigérisation des emplois dans les sociétés pétrolières et leurs sous-traitants, avec plusieurs centaines d’emplois supplémentaires attendus pour les Nigériens d’ici 2030, créant ainsi 452 nouveaux emplois au profit des Nigériens. Au sein des sociétés opératrices, la nigérisation atteindra à la CNPCNP 60% des postes de management et 90% de l’effectif global ; à la WAPCO, 60 % des postes de management et 80% des postes d’exécution ; et à la SORAZ, 85 % d’opérationnalisation de la raffinerie par le personnel national.

Les nouvelles dispositions portent également sur l’harmonisation des salaires de base entre personnels expatriés et nigériens, la restructuration des dettes croisées entre plusieurs sociétés du secteur, ainsi que la relance des projets pétroliers de Dinga Deep et d’Abolo-Yogou, pour un investissement annoncé d’un milliard de dollars.

Selon les autorités nigériennes, ces investissements devraient permettre de porter la production nationale de pétrole de 110 000 à 145 000 barils par jour à l’horizon 2029.

Une étude de faisabilité sur le potentiel gazier national, ‘’ estimé à 23 milliards de mètres cubes, sera également réalisée dans un délai de six mois afin d’explorer les possibilités de production d’électricité, d’engrais et de gaz domestique ‘’.

Le gouvernement nigérien a salué ces accords structurants qui ouvrent une nouvelle phase du partenariat stratégique entre le Niger et la Chine, tout en soulignant la nécessité d’un mécanisme de suivi régulier pour assurer la mise en œuvre effective des engagements conclus.

M. Zhang Yu, Directeur Général de la CNPCNP, a, quant à lui souligné que ‘’ la coopération pétrolière entre la Chine et le Niger constitue un pilier important de leur partenariat stratégique ‘’.

Depuis plusieurs années, précise-t-il ‘’ les deux pays travaillent ensemble au développement d’une chaîne industrielle pétrolière complète, contribuant à l’autonomie énergétique du Niger, au développement économique, à la création d’emplois et au renforcement des relations entre les deux nations ‘’.

Enfin Zhang Yu a promis de perfectionner ‘’notre coopération dans les domaines tels que l’exploitation et le développement pétrolier , transition énergétique, le renforcement des capacités thermiques, l’emploi local et la formation des talents’’ et de renforcer ‘’ le mécanisme de communication à long terme afin d’améliorer globalement la qualité et le niveau de nos projets pétroliers, contribuant ainsi au développement de l’industrie pétrolière nigérienne et à l’amélioration de l’économie et des conditions de vie ‘’.