Règlementation de la circulation au niveau de la Zone rouge et autres sites stratégiques de Niamey

En raison du contexte sécuritaire, le gouvernement a pris des nouvelles mesures pour réglementer la circulation des gros porteurs à Niamey.

À Niamey, la circulation des semi-remorques, camions-bennes, gros porteurs ainsi que des véhicules transportant des produits inflammables est désormais réglementée dans la Zone rouge et autour des autres sites stratégiques, a informé le ministre de l’intérieur, de la sécurité publique et de l’Administration du territoire, selon une dépêche de l’ANP..

C’est en raison du contexte sécuritaire du moment que ces dispositions ont été prises pour réglementer la circulation dans la ville de Niamey.

Ainsi, la circulation des semi-remorques, des camions-bennes, des gros porteurs de plus de 20 tonnes, exception faite des transports en commun, est interdite dans la zone rouge, dont le périmètre, limité à l’ouest par les corniches Yantala et Gamkalé, à l’Est par le boulevard de l’Indépendance, entre le carrefour boulevard Tannimoune et la route de Tillabéri et le boulevard de Liberté, entre le rond-point Palais des Sports et le rond-point 6ème exclu. Au sud, sur l’avenue allant du rond-point 6ème au 2ème pont exclu et au nord, par la portion du boulevard Tannimoune allant du carrefour des cimetières musulmans au 3ème pont exclu.

Il est également strictement interdite, dans cette zone rouge, la circulation des camions -bennes et autres porteurs de plus de 10 tonnes et des citernes de transport d’hydrocarbures et autres liquides inflammables sur le boulevard de la République, l’avenue de la Présidence et l’avenue Djibo Bakary.

‘’Cette disposition ne s’applique pas aux bus de transport urbain’’, précise le Ministère de l’intérieur.

Aussi, la circulation des camions-bennes et autres gros porteurs de plus de 10 tonnes et des citernes de transport d’hydrocarbures et autres liquides inflammables est strictement interdite sur les axes desservant les sites stratégiques tels que les casernes, les ministères, la place de la concertation, les sièges du conseil consultatif de la refondation, de la ville de Niamey et des arrondissements communaux. ‘’Cette disposition ne s’applique pas aux bus de transport urbain’’.

‘’Une dérogation d’accès à la zone rouge est accordée de 21h à 4h du matin pour les livraisons de marchandises sur demande motivée adressée à la ville de Niamey’’.

De même, ‘’une dérogation exceptionnelle peut être accordée aux camions-bennes sous escorte pour l’accès aux chantiers de construction sur demande sur le boulevard de la République, l’avenue de la Présidence et l’avenue Djibo Bakary et sur les axes desservant les sites stratégiques tels que les casernes, les ministères, la place de la concertation, les sièges du conseil consultatif de la refondation de la ville de Niamey’’.

Ensuite, La circulation des citernes d’hydrocarbures d’une capacité de plus de 20 000 litres à des fins de ravitaillement des stations-services dans la ville de Niamey est interdite. Le stationnement des gros porteurs hors des parkings municipaux ou des parkings des entreprises est strictement interdit.

Les gros porteurs de plus de 20 tonnes en transit dans la région de Niamey sont autorisés à emprunter le boulevard Tanimoune, le pont général Seyni kountché, la rocade nord reliant la RN1 à la RN25, le tronçon de la RN1 allant de l’entrée de la ville de Niamey à la place Tarhanakal et passant par le rond-point police-secours.

La traversée de la ville de Niamey par des véhicules transportant des matières dangereuses, gaz, dynamite et autres produits explosifs sans autorisation préalable est considérée comme une atteinte à la sûreté de l’État et sera traitée comme telle.

Les contrevenants s’exposent à des sanctions notamment à des amendes et à des mises en fourrière des engins pris en flagrant délit.

‘’Le Conseil régional de sécurité veillera au strict respect des présentes dispositions’’, conclut la note.

Source: Agence Nigerienne de Presse (ANP).