Hamani Kargné officiellement installé à la tête du Ministère de la Communication et des NTIC…

M. Hamani Kargné a pris officiellement les rênes du Ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information, le mardi 22 septembre 2026, lors d’une cérémonie solennelle organisée dans l’enceinte du ministère, en présence de l’Inspecteur d’État, M. Sadou Bakoye.

La cérémonie a réuni les Secrétaires Généraux du Ministère, l’Inspectrice Générale des Services, les Conseillers Techniques, les Directeurs Centraux, les Directeurs Généraux des structures sous tutelle ainsi que l’ensemble du personnel.

Dans son mot, le Ministre sortant, M. Adji Ali Salatou, a adressé ses remerciements au personnel pour sa contribution et son engagement tout au long de son mandat. Il l’a exhorté à préserver les acquis et à accompagner, dans l’intégrité, le Ministre Hamani Kargné dans l’accomplissement de ses nouvelles fonctions, afin de faire du Ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information le premier contributeur au PIB national.

Le cœur plein d’humilité et animé par un sens élevé de la responsabilité, le Ministre Hamani Kargné a d’abord exprimé sa gratitude au Président de la République, Chef de l’État, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, ainsi qu’au Premier Ministre, Ali Mahaman Lamine Zeine, pour la confiance placée en sa personne. Il a également salué son prédécesseur pour le travail accompli.

Une feuille de route ambitieuse

conformément au Programme de la Refondation et à la lettre de mission qui lui est assignée, le Ministre Hamani Kargné a décliné ses priorités.

Il a notamment évoqué la digitalisation des services publics à travers un intranet gouvernemental fiable et sécurisé, la réduction du fossé numérique entre le monde rural et les villes, ainsi que la mise en place d’un écosystème performant intégrant les start-up, la communauté de robotique et l’innovation des jeunes talents.

Le Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information a également souligné l’importance d’une communication de développement, de la cybersécurité et de la poste.