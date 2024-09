Hommage à boube abdoulkadri : adieu grand baobab

Inna lilahi wa Inna ilaihi rajioune, Inna lilahi wa Inna ilaihi rajioune, Inna lilahi wa Inna ilaihi rajioune, Allahou Akbar : la mort, cette grande compagne de l’être humain a emporté , elh boube abdoulkadri. Définitivement. Il a été accompagné aujourd’hui à sa dernière demeure par une foule immense.



Ils étaient en effet, plusieurs milliers de personnes qui ont assisté à son enterrement. Parents, amis et connaissances ont accompagné ce grand homme.

A vrai dire, boube abdoulkadri n’avait pas de famille au sens restrictif du mot, car tout le monde était sa famille. Il était le grand père, le père, l’ami et le compagnon de tout le monde. Il était si ouvert, si disponible, si généreux, si solidaire et si humain. Toute sa vie avait pour unique but de servir et de rendre service.

De l’asecna où il a passé la majeure partie de sa vie, en passant par l’Olympic football club et la fédération nigérienne de football, boube abdoulkadri n’a fait que rendre service.

Il était d’un contact facile et il inspirait confiance.

C’est cet homme avec un grand H qui repose désormais au cimetière musulman de yantala après avoir accompli son parcours sur terre.

Né en 1949 à konni dans une famille où la solidarité et la fraternité sont des vertus cardinales, boube abdoulkadri a inculqué ses nobles valeurs à tous ceux qui l’ont côtoyé.

Pars en paix grand homme, qu’Allah le tout miséricordieux vous accorde sa djannat firdaouss. Amine