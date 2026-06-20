HOMMAGE à nos MARTYRS d’hier et d’aujourd’hui !

Ils sont tombés sous les balles assassines des Terro-Mercenaires, financés et téléguidés par leurs sponsors Impérialistes désormais clairement bien identités.

Vous resterez A JAMAIS DANS NOS CŒURS comme ÉNERGIE pour TENIR DANS L’HIVER NOIR.

Le Grand Stratège Militaire vietnamien Vò Nguyène Giap ne disait-il pas que les Impérialistes sont de mauvais Élèves ?

Malgré les coups qu’ils reçoivent, et les défaites enregistrées, ils n’arrivent pas à comprendre que, jamais on ne peut durablement, soumettre un PEUPLE ÉVEILLÉ, et DEBOUT pour DÉFENDRE sa PATRIE.

Les Peuples de l’AES sont dans cette détermination, et aucune Marche arrière pour revenir au statu quo ante, n’est possible .

Incontestablement, la cruauté, l’animalité, l’arrogance, la condescendance sont inscrites dans ADN existentiel des Puissances impérialistes .

Malgré leur première tentative mise en échec par les Forces de Défense et de Sécurité, de semer le chaos à Niamey, ils reviennent à nouveau l’attaque avec toujours des Terro-Mercenaires, malheureusement recrutés au sein de nos populations africaines . Comme toujours , utliser des Frères et sœurs Africains pour exécuter leurs sordides et Perfides agressions de déstabilisation, et de Terrorisarion.

Avec leurs Affidés locaux, depuis la création de l’AES, ils sont dans le désarroi parce que ayant définitivement échoué à ‘ Libyaiser” le Sahel, à ” Khartoumiser” Bamako ou Niamey, ou à “

Afghaniser” l’Afrique de l’ouest.

Ils ne reculent que devant la Résistance des Peuples décidés de combattre comme les Saheliens Dignes et Patriotes, comme aujourd’hui également le vaillant Peuple Iranien.

Certes ils nous ont placés dans une situation de survie, à court terme, mais ils oublient que le Temps long n’appartient pas à eux uniquement.

Toutefois nous devrions RENFORCER les DIGUES et les REMPARTS de la RÉSISTANCE par la MOBILISATION GÉNÉRALE bâtie sur des CŒURS et d’une FRATERNITÉ SINCÈRES.

Vive L’AFRIQUE DÉBOUT pour sa LIBÉRATION FINALE

Par Elhadj MAIGA Alzouma

