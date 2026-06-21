Communiqué de presse de l’association droit et développement adrodev Niger

L’association droit et développement adrodev Niger condamne fermement l’attaque lâche et barbare survenue le jeudi 18 juin 2026 contre l’aéroport international diori hamani de Niamey.

Cette deuxième attaque perfide intervient à un moment où notre pays a commencé à récolter les fruits de son offensive diplomatique.

En effet, les récentes visites d’état en Turquie, en Algérie, le séjour du président béninois au Niger ont créé un désarroi certain chez les parrains du terrorisme, qui n’arrivent pas à gober leur injection du Niger, un territoire qui faisait vivre leur pays.

Désemparés et désorientés, telles des bêtes sauvages, Ils tirent sur tous les côtés pour déstabiliser notre pays.

C’est vous dire, que l’attaque de l’aéroport vient nous rappeler que les ennemis du Niger sont prêts à tout pour nous maintenir dans la servitude et l’obéissance aveugle.

En envoyant des kamikazes , ils espéraient obtenir un chienlit, une voie royale pour revenir continuer leur sale besogne.

Elle intervient enfin pour discréditer le Niger et ses autorités.

Honte à la France, honte au président Macron, parrain du terrorisme au Sahel, honte aux sponsors du terrorisme, honte et guillotine pour les terroristes et leurs complices.

Aikin banza kuke, le lion s’est détaché de sa chaîne et gare aux brebis galeuses égarées. Votre dernière heure a sonné.

L’association droit et développement adrodev Niger s’incline respectueusement devant la mémoire de nos martyrs militaires et civils et prie Allah soubhanahou wa taala d’accorder un prompt rétablissement aux blessés et sa miséricorde et sa djannat firdaouss à ceux qui nous ont devancés.

Vous n’êtes pas morts pour rien, vous êtes morts dignement en défendant votre patrie.

Adrodev Niger salut et félicite le professionnalisme et la détermination des forces de défense et de sécurité qui ont permis d’éviter le carnage planifié depuis l’hexagone. Vous avez encore échoué et vous allez toujours échouer, in sha Allah.

Aikin banza, le Niger est un roc indestructible , toujours debout et restera debout, quoiqu’il advienne.

Adrodev Niger apporte son soutien constant et indéfectible aux autorités qu’Allah nous a données et plus particulièrement au président de la république, chef de l’état, le général d’armée Abdourahame TIANI.

Nous prions Allah soubhanahou wa taala de vous guider à chaque instant et d’honorer le Niger et l’AES d’une victoire éclatante contre le terrorisme et ses sponsors.

L’association droit félicite la population nigerienne et plus particulièrement celle de Niamey qui est sortie spontanément pour apporter son soutien aux fds.

Le combat ne fait que commencer, la lutte sera âpre, sans pitié, nous n’avons aucun doute, mais la victoire finale sera à nous, car, nous sommes un peuple digne, fier et debout.

L’association droit et développement adrodev Niger exhorte le gouvernement a adopté très rapidement une politique de fermeté et de tolérance zéro contre le terrorisme.

Tout comme la révision du code pénal et du code de procédure pénale sur l’homosexualité, Adrodev Niger sollicite ardemment du gouvernement nigérien le durcissement des peines sur le terrorisme.

La peine capitale et la confiscation de tous les biens doivent être les sorts réservés aux terroristes et leurs suppôts.

Pas de circonstances atténuantes ni de pardon, pour les terroristes et leurs complices, ils ont choisi la terreur, réservons les, la terreur publique et exterminons sans pitié la vermine.

La défense de la patrie exige tous les sacrifices et adrodev Niger se tient prête à répondre à l’appel de la patrie.

Soldats de la république, toujours debout et déterminés dans la défense de notre nation.

En avant pour la défense de la patrie.

Fait à Niamey le 20 juin 2026

Le président

Elh Daouda tamkama