Niger- Nigéria : les deux armées renforcent leur coopération sécuritaire…

Les forces armées du Niger et du Nigeria ont décidé d’agir ensemble dans la lutte contre les défis sécuritaires auxquels font face les deux pays.

La décision a été prise, hier, mercredi, à l’occasion d’une visite effectuée dans la capitale nigérienne Niamey par le chef d’état-major de l’armée nigériane Christopher Musa, accompagné d’une forte délégation de responsables militaires.

« Nous sommes venus pour unir nos forces avec nos frères du Niger. Nous sommes des militaires et non des politiciens. Nous avons échangé sur les voies et moyens pour assurer la sécurité de nos pays, le Nigeria et le Niger, qui sont des frères », a indiqué le Général Christopher Musa dans une déclaration à la presse à l’issue de leur rencontre avec la partie nigérienne conduite par le chef d’état-major des forces armées (FAN) le Général Salaou Barmou.

« Ce qui s’est passé est passé, nous avons compris qu’il y a des gens qui veulent nous opposer et qui trouvent leur compte dans notre désunion. Nous n’allons pas les suivre car notre devoir est d’assurer la sécurité de nos deux pays », a poursuivi le chef d’état-major de l’armée nigériane, faisant allusion à ses déclarations antérieures annonçant l’imminence d’un déploiement régional pour rétablir le président Mohamed Bazoum renversé par le coup d’État du 26 juillet 2023.

Promettant que ni son pays ni le Niger ne servira de base pour déstabiliser l’un ou l’autre de deux pays, le Général Christopher Musa a indiqué que sa visite au Niger a permis aux armées nigérienne et nigériane de s’entendre pour agir ensemble face aux défis sécuritaires.

Le Nigéria et le Niger demeurent deux États voisins et frères, a rappelé le chef d’Etat-Major des Armées du Niger le Général de Brigade Moussa Salaou Barmou malgré la période de turbulences connu suite à la décision de la CEDEAO de mener une intervention militaire au Niger consécutivement aux événements du 26 Juillet 2023.

« Les 2 Pays partagent une frontière commune longue d’environ 1500km et ont des populations qui partagent les même réalités et les mêmes défis ». Ils sont également liés a t’il poursuivi dans tous les aspects à savoir sociaux, culturels, économiques, énergétique et sécuritaires.

A l’occasion de cette rencontre d’échanges, le Chef d’Etat-Major des Armées du Niger, le Général de Brigade Moussa Salaou Barmou a précisé qu’en dépit des divergences qui ont pu exister entre les 2 États, le contexte géopolitique et sécuritaire mondial et sous régional actuel leur impose encore plus un raffermissement de leurs rapports sur tous les plans.

Depuis plus d’une décennie, la sous-région est confrontée à une insécurité grandissante liée au terrorisme, au grand banditisme et aux trafics en tout genre.

En plus de ces défis dans la sous-région, le Niger est confronté à des velléités de déstabilisations des forces étrangères à travers la désinformation et les actions subversives.

Les défis, surtout sécuritaires sont donc multiples et multiformes. La nature des conflits et la capacité de résilience des groupe associés aux activités malsaines, imposent aux États la recherche de solutions pérennes et une adaptation continue aux menaces actuelles et futures a précisé le Général de Brigade Moussa Salaou Barmou.

D’où la nécessité selon lui d’avoir une lecture globale des enjeux sécuritaires pour non seulement faire face efficacement à la conjoncture sécuritaire actuelle mais aussi pour anticiper les grands défis à venir.

Le Chef d’Etat-Major du Niger reste persuadé que cette visite permettra de créer les conditions d’une bonne entente et marquera un grand tournant dans les relations entre les deux armées et au delà entre les 2 Pays.

Ce qui sans doute contribuera dans les sacrifices consentis pour garantir l’intégralité territoriale, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et maintenir une stabilité pour la poursuite des activités socio-économiques et des actions de développement.

Sur leur frontière Est, le Nigeria et le Niger sont confrontés au terrorisme alimenté par le groupe Boko Haram.

Un peu plus à l’Ouest, les deux pays font face au « grand banditisme » attribué à des groupes armés qui kidnappent des populations civiles pour exiger des rançons.

Dans un communiqué lu au terme de cette réunion entre les deux états majors, les deux parties ont convenu d’approfondir les relations bilatérales, la coopération en matière de sécurité, le tout sur fond d’un dialogue et d’une collaboration soutenue pour relever les défis communs aux deux Etats.

Les deux délégations ont également convenu de renforcer le partenariat stratégique et la nécessité d’étendre la coopération existante dans les opérations conjointes, les échanges de renseignements et la coordination tactique.

Selon le communiqué final, le Nigéria et le Niger reconnaissent les risques liés à la circulation des armes et ont convenu d’unir leurs efforts pour lutter contre le phénomène afin d’assurer la sécurité tout au long des frontières

Les deux pays se sont engagés désormais à assurer la stabilité dans la région.

Notons qu’à cette occasion, la partie nigériane a réaffirmé son attachement aux relations de bon voisinage, et assure qu’il ne serait pas utilisé pour déstabiliser son voisinage.

Quant à la partie nigérienne, elle s’est dite prête à reprendre sa participation aux opérations conjointes pour endiguer le phénomène de l’insécurité qui sévit sur la frontière entre les deux pays.

Les armées du Nigeria et du Niger ont enfin convenu de mettre en place un comité de dialogue pour discuter des problèmes et défis communs aux deux pays et renforcer leur coopération.

Rappelons que le Nigéria et le Niger partagent une longue frontière de près de 1500km où sévissent depuis 2015 les groupes de boko Haram et autres bandits armés.

Par Tam tam info News