Le président de l’UA au Burkina : sécurité et intégration au menu

Le président en exercice de l’Union africaine (UA), le général Évariste Ndayishimiye, est arrivé lundi dernier, à Ouagadougou pour une visite de travail axée sur le renforcement de la coopération entre l’organisation continentale et la Confédération des États du Sahel (AES).

À sa descente d’avion à l’aéroport international de Ouagadougou, le général Ndayishimiye a été accueilli par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et président en exercice de la Confédération AES, rapporte l’agence africaine de presse.

Annoncée par un communiqué de la présidence du Faso, cette visite revêt un caractère stratégique, alors que l’AES, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, poursuit la consolidation de son architecture institutionnelle et régionale.

Selon les services de communication de la présidence, le chef de l’État burundais aura un entretien en tête-à-tête avec le capitaine Ibrahim Traoré au palais de Koulouba. Les échanges porteront notamment sur les questions sécuritaires et les perspectives d’intégration régionale. Il est également prévu qu’il visite plusieurs infrastructures socio-économiques de la capitale burkinabè.

Cette rencontre intervient dans un contexte de redéfinition des relations entre l’Union africaine et les pays du Sahel. La présence du général Ndayishimiye à Ouagadougou traduit une volonté de dialogue direct entre l’organisation panafricaine et les autorités de la Confédération AES sur les enjeux communs de stabilité et de souveraineté.