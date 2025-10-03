La BAD accorde au Niger un prêt de 81 milliards FCFA pour booster le secteurénergétique et économique

Le premier ministre, ministre de l’économie et des finances, mahamane Ali lamine zene et le président du groupe de la banque africaine de développement sidi ould Tah ont procédé hier mercredi à Abidjan, à la signature, d’un accord de financement de près de 81 milliards de FCFA.

Par cet accord, la e gouvernement vient ainsi de franchir une étape décisive dans sa politique de modernisation du secteur énergétique.

Cette prouesse est à mettre à l’actif du cnsp et du gouvernement, qui, en dépit des coups bas de l’hexagone et de certains apatrides continuent d’engrenger des succès sur la scène internationale.

Cet accord de financement de 144,7 millions de dollars américains, soit près de 80, 9 milliards de FCFA, permettra de mettre en œuvre la première phase du Programme d’appui à la gouvernance du secteur de l’énergie et à la compétitivité. L’objectif est clair : élargir l’accès des Nigériens à l’électricité, renforcer la gouvernance économique et donner un nouvel élan au secteur privé national.

Avec seulement 22,5 % de la population qui a accès à l’électricité, le nouveau programme, devrait permettre d’atteindre le taux de 30 % d’ici 2026. Un progrès significatif qui viendra changer le quotidien de milliers de ménages, améliorer les conditions d’éducation des enfants, réduire la précarité énergétique et offrir de nouvelles opportunités économiques aux artisans et aux petites entreprises.

Un volet majeur du projet concerne le développement des énergies renouvelables. Le Niger prévoit de produire 240 MW d’énergie solaire à l’horizon 2030, dont 50 MW seront déjà disponibles avant la fin de l’année 2026. Une avancée qui permettra de réduire la dépendance du pays aux importations et de mieux valoriser ses ressources naturelles.

Lors de signature de cet accord, le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine a réitéré la volonté ferme du gouvernement de mener à bien les réformes attendues : « À travers la signature de cet accord, je réaffirme l’engagement de notre gouvernement et sa détermination à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de la réalisation de ce programme. Cela traduit notre volonté de poursuivre les réformes structurantes nécessaires au développement durable et à l’amélioration des conditions de vie des populations ».

Il a également salué la qualité du partenariat et le climat de concertation qui ont jalonné la préparation de ce programme stratégique.

Pour sa part, le président du Groupe de la BAD, Sidi Ould Tah, a insisté sur la continuité du soutien de l’institution : « Je peux vous garantir que la Banque africaine de développement restera, comme elle l’a toujours été, un soutien fort à tous nos États membres régionaux dans leur recherche d’un développement harmonieux et d’une prospérité partagée ».

Un autre volet de ce programme prévoit de renforcer la gouvernance économique et budgétaire. Il s’agira notamment d’améliorer la gestion des finances publiques, d’accroître la mobilisation des recettes fiscales et de consolider les mécanismes de contrôle. Le texte prévoit également un appui à l’apurement des arriérés intérieurs, favorisant ainsi la relance économique et la confiance du secteur privé.

Le projet inclut en outre un soutien au dialogue public-privé et l’élaboration d’une politique industrielle et commerciale adaptée, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives d’investissement pour les entrepreneurs nigériens.

