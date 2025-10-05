Visite du Président de la République, Chef de l’État, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani dans la région de Tillabéri

Dankori, la victoire d’un peuple debout

<< Le “drame” de Dankori (20 avril 1899) n’était pas un”drame”, mais plutôt une Victoire d’un Peuple debout qui a écrasé la colonne Voulet–Chanoine, la Victoire du Peuple Nigérien face à l’envahisseur. >>, c’est en substance ce qu’affirmé le président de la république, chef de l’état, le général d’armée Abdourahame tiani lors de son adresse aux forces de défense et de sécurité, hier à tillaberi.

La tristement célèbre colonne voulet et chanoine qui a massacré lors de son périple plusieurs milliers de nigériens a été envoyée en enfer par la résistance héroïque du vaillant peuple nigérien.

Le chef d’état a exhorté, les forces de défense et de sécurité, à qui il a rendu un vibrant hommage, à redoubler de vigilance et de s’armer de courage comme leurs ancêtres pour écraser les terroristes qui ècument notre sous région.

Hier samedi 04 octobre 2025, ce fut donc une journée historique et mémorable pour la population de la région de tillaberi, qui accueille après Zinder la deuxième grande tournée à l’intérieur du pays, de Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République, Chef de l’État.

Cette visite de travail et d’encouragement dans la région de Tillabéri, vise à rassurer les populations meurtries par des attaques lâches et sournoises des supplétifs de la France, qui ne digère pas encore, son éviction du Niger, un pays, qu’elle a saigné depuis plusieurs décennies.

Pour saluer cette bravoure du peuple nigérien, en route pour Tillabéri, le Chef de l’État a marqué une escale à Karma, où l’attendait une foule nombreuse et enthousiaste, conduite par les autorités administratives et coutumières. Tout au long du trajet, les populations sont sorties massivement pour saluer, acclamer et ovationner le Président de la République, témoignant ainsi de leur attachement indéfectible à la patrie et leur soutien au son Chef de l’état, au cnsp et au gouvernement.

À son arrivée à Tillabéri, le Président de la République a été accueilli avec les honneurs par les autorités administratives, militaires et coutumières, avecen tête , le Gouverneur de la région, le Lieutenant-colonel Maina Boukar.

Le Chef de l’État a ensuite présidé, à la tribune officielle de Tillabéri, une importante cérémonie marquant le rapport général tenu à la Zone de Défense N°1, en présence de toutes les composantes de nos vaillantes Forces de Défense et de Sécurité (FDS).

Dans son allocution, Son Excellence Abdourahamane Tiani a rendu un vibrant hommage aux FDS pour leur courage, leur engagement et leur esprit de sacrifice, tout en les exhortant à redoubler d’efforts dans la noble mission de protection des populations et de défense de la souveraineté nationale.

Poursuivant sa tournée dans la région, le Président de la République s’est rendu à Sansané Haoussa, où il a été accueilli par une population émerveillée et massivement sortie pour lui témoigner sa joie, son admiration et son soutien indéfectible.

Le Chef de l’État a réaffirmé la reconnaissance de la Nation entière envers les Forces de Défense et de Sécurité, véritables boucliers de la République et incarnation de la bravoure du peuple Nigérien.

Le Président de la République appelle à la résilience et à la prière pour la paix

Le Président de la République, Chef de l’État, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, a appelé, la population à faire preuve de résilience et à prier pour la paix et la cohésion sociale.

Dans un discours prononcé en langue, le Chef de l’État a salué les efforts des Forces de Défense et de Sécurité, qui poursuivent sans relâche le combat contre l’ennemi, et contre toutes les manœuvres des adversaires du Niger, qui cherchent à déstabiliser le pays à travers la formation, l’équipement et le financement des groupes terroristes.

Le Président Tiani a également évoqué les mesures mises en place par le Niger pour atténuer les effets des sanctions internationales, réaffirmant la détermination du pays à surmonter ces épreuves.

Il a invité la population à vaquer à ses occupations, à adopter un changement de comportement et à soutenir les Forces de Défense et de Sécurité, tant par la prière que par une assistance concrète.

Le Général d’Armée a exhorté la population de Tillabéri à contribuer au Fonds de solidarité, destiné à renforcer les capacités matérielles de l’armée dans sa lutte contre le terrorisme.

Depuis l’arrivée du CNSP au pouvoir, le Niger fait face à des sanctions que ses adversaires pensaient insurmontables. Cependant, a souligné le Président, ces tentatives ont échoué, et le pays continue de résister grâce à la foi et à la solidarité de son peuple.

Tam tam info news