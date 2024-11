La Banque Mondiale compte investir dans plusieurs secteurs au Niger…

Après ses rencontres avec le FMI et la Bad la semaine dernière, le premier ministre s’est entretenu avec une délégation de la banque mondiale.

L’entretien a porté sur les relations de partenariat entre la banque mondiale et le Niger.

Le Premier Ministre, Ministre des finances, M. Mahaman Ali Lamine Zeine a reçu, dans l’après-midi du lundi 11 novembre 2024 à son cabinet, une délégation de la Banque Mondiale conduite par son Représentant résident au Niger, M. Han Fraeters.Cette rencontre avait pour objectif de discuter des besoins du Niger en matière d’infrastructures, notamment dans les secteurs des routes, de l’énergie, du numérique et du développement urbain, rapporte l’agence nigérienne de presse.

Le Directeur Régional des Infrastructures en Afrique de l’ouest et centrale, M. Franz Drees-Gross à, quant à lui, indiqué avoir eu « une réunion avec le premier ministre et son équipe où on a beaucoup parlé du secteur de l’Energie pour voir qu’est-ce qu’on peut faire en tant que banque mondiale pour appuyer le Niger dans un objectif très important » Le responsable régional de la BM de préciser qu’il a été question « d’augmenter les taux d’accès à l’électricité. Comme vous le savez, au Niger, il y a aujourd’hui seulement 23 % de la population qui ont accès à l’électricité, et on pense qu’on pourrait faire beaucoup plus pour aider le Niger à augmenter cette capacité ».« On a beaucoup parlé des prix de génération de l’electricité et qu’est-ce que la banque mondiale peut faire pour réduire les coûts de génération et du secteur transport, et aussi ce qu’on peut faire pour améliorer certains segments de la RN1 et aussi de la RN4 » a conclu Franz Drees-Gross.

Il faut souligner que ces derniers temps, certains segments de la nationale 1 ont été fortement endommagés. Les tronçons Niamey dosso et dosso doutchi nécessitent à défaut d’une reprise totale des repofilages importants. Il en est de même de l’axe maradi Zinder et Zinder Diffa.



Tous ces travaux nécessitant des gros investissements, l’apport de la banque mondiale serait pour le pays d’une grande utilité.

