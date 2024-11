Accorde un prêt de 511 millions de dollars US de la BAD au Niger…

Après les sanctions injustes et iniques imposées au Niger à la suite des événements du 26 juillet 2023, les institutions financières internationales reprennent progressivement leur coopération avec le Niger.

Ainsi la banque africaine de développement vient d’accorder au Niger un prêt de 511 millions de $ us pour financer des programmes gouvernementaux.

La banque africaine de développement (BAD) compte injecter la somme de 511 millions de dollars US (plus 312 milliards de francs CFA) dans plusieurs programmes du gouvernement nigérien.

L’annonce a été faite le samedi 10 Novembre 2024, à Niamey, par le Directeur général de la région Afrique de l’ouest de la banque, M.Lamin Barroco lors d’une réunion avec des membres du gouvernement nigérien, sous la présidence du Premier ministre, ministre de l’économie et des finances du Niger, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, rapporte l’agence nigérienne de presse.

M. Barroco a indiqué que ce financement est un prêt pour la réalisation de quatre (4) opérations en 2025, suite aux recommandations et requêtes du Gouvernement nigérien.

Selon l’officiel de la BAD, la première tranche du financement est un « Programme d’appui budgétaire pour la promotion des services de base d’un montant d’environ 284,96 millions USD (214 millions UC), soit près de 56% de l’allocation ».

« Il aura pour objectif de contribuer à améliorer le niveau de vie des populations en améliorant l’accès et la qualité des services de base (éducation, santé, agriculture, eau, assainissement…) », a-t-il commenté avant d’indiquer que « la gestion des finances publiques fera l’objet d’une attention particulière eu égard au rôle critique des institutions budgétaires pour améliorer l’efficacité de la dépense publique ».

La seconde manche du financement, a informé M. Barroco, sera injectée dans le « Projet de renforcement de l’approvisionnement en eau potable et d’assainissement des villes de Zinder et de Mirriah et des villages environnants (PREPA- Zinder Mirriah- Phase I d’environ 119,84 millions USD (90 millions UC) ».

S’agissant de la troisième partie de l’allocation, soit environ 93,21 millions USD (70 millions UC), a indiqué l’émissaire de l’institution financière basée à Abidjan, elle sera consacrée au « Programme intégré de développement de l’Agripreunariat [entrepreneuriat dans le secteur agricole, ndlr] des jeunes au Niger ».

En fin la dernière tranche du financement sera allouée, selon la même source, au « Programme de financement de la gestion des risques de catastrophe en Afrique (ADRIFi- NIGER PHASE (II) pour près de 13,31 millions USD (10 millions UC) ».

Cette annonce de la délégation de la banque africaine de développement a été vivement saluée par le Premier ministre et ministre de l’économie et des finances du Niger, lui-même, un ancien cadre de la BAD.

La Banque africaine de développement, rappelle-t-on, est une institution financière multinationale de développement, établie dans le but de contribuer au développement et au progrès social des États africains.

Cette énième signature d’un accord de coopération avec les institutions financières internationales prouve que le Niger a retrouvé toute sa place sur l’échiquier international.

Il reste maintenant à utiliser rationnellement ces ressources au profit exclusif des populations.

De part le passé, les projets de développement au Niger étaient très mal gérés et n’avaient donc pas aucun impact chez les bénéficiaires.

L’argent emprunté pour financer ces projets servaient à entretenir les partis politiques, des fournisseurs véreux et l’achat des véhicules 4×4 coûteux.

Le reste de l’argent servait dans des missions inutiles et improductives.

Ce gâchis doit cesser, l’argent emprunté devra dorénavant servir à l’objet de l’emprunt.

Zancen kasa ne, labou sanni no.

