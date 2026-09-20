Le Burkina et le Mali réaffirment leur solidarité à Niamey

Une délégation burkinabè et malienne, conduite par le général Célestin Simporé et comprenant notamment les ministres des Affaires étrangères des deux pays ainsi que le ministre malien de la Défense, a été reçue vendredi à Niamey par le président Abdourahamane Tiani, à la suite de la tentative de déstabilisation des 28 et 29 août.

Le président Abdourahamane Tiani a reçu, vendredi 18 septembre 2026 au Palais de la Présidence à Niamey, une délégation du Burkina Faso et du Mali venue témoigner de la solidarité des deux pays après les événements survenus dans la nuit du 28 au 29 août, rapporte l’agence africaine de presse.

La délégation était conduite par le général Célestin Simporé et comprenait notamment les ministres burkinabè et malien des Affaires étrangères, ainsi que le ministre malien de la Défense.

« Au nom du peuple nigérien et en mon nom propre, je leur ai exprimé notre profonde gratitude. Cette visite est la preuve que l’AES est plus qu’une alliance, c’est une famille », a indiqué le général d’armée Abdourahamane Tiani dans un message publié au terme de l’audience.

« L’ennemi ne dort pas, mais nous non plus. Nous resterons debout et unis », a ajouté le chef de l’État .

Prenant la parole au terme de l’audience, le général Célestin Simporé a indiqué que la délégation avait été mandatée par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, chef de l’État et président en exercice de la Confédération de l’AES.

« La mission consiste à apporter le soutien des peuples du Burkina, des peuples du Mali, des présidents du Burkina Faso et des présidents du Mali aux autorités politiques du Niger et à l’ensemble des peuples nigériens », a-t-il déclaré dans un message relayé par le ministère burkinabè de la Défense.

Selon le général Simporé, cette démarche vise à exprimer « une solidarité sans faille » au Niger et à soutenir la poursuite de la construction de la Confédération de l’AES.

« Ceci nous rappelle toujours que l’AES doit se consolider davantage, arriver à des résultats probants parce que l’ennemi, comme vous le savez, ne dort pas », a-t-il poursuivi.

Le général burkinabè a également présenté les condoléances des deux pays pour les pertes enregistrées lors des événements.

« La tentative a occasionné des morts parmi les loyalistes. Donc nous prions que Dieu les accueille dans son paradis éternel », a-t-il déclaré.

Au lendemain des événements, la Confédération des États du Sahel avait déjà réaffirmé son soutien aux autorités nigériennes. Dans un communiqué parvenu à APA, l’AES avait qualifié les faits d’« entreprise de déstabilisation » et indiqué que la tentative avait été contenue par les forces restées loyales aux institutions.

L’organisation avait également salué la loyauté et le courage des Forces de défense et de sécurité nigériennes.