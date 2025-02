La Diplomatie nigérienne axée sur l’intégration africaine, la politique du bon voisinage et la diplomatie du développement…

Cette annonce a été faite par le Chef de la diplomatie du Niger, M. Bakary Yaou Sangaré, ce samedi 08 février 2025, dans le cadre du bilan de mise en œuvre de sa lettre de mission à lui confiée par le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie.



Dans son intervention, le Chef de la diplomatie du Niger a tout d’abord rappelé que ‘’depuis le 26 juillet 2023 qui a consacré l’avènement du CNSP au pouvoir, notre pays a fait l’objet d’hostilité. Ainsi il s’est retrouvé dans un environnement marqué par une adversité au plan régional d’abord avec l’embargo de la CEDEAO et cet embargo était couplé à une menace d’intervention militaire » et au niveau international, selon le Ministre des affaires étrangères, cette situation était caractérisée par »une campagne qui a été organisée contre le Niger par des puissances pour isoler et garder notre pays dans l’obscurité et la suspension de la coopération avec la plupart de nos partenaires’’.

Parlant de la carte diplomatique du pays, le Ministre nigérien des affaires étrangères d’indiquer que ’’c’est l’ensemble de ses représentations diplomatiques et postes consulaires à travers le monde. C’est le réseau diplomatique à travers lequel un pays met en exécution la diplomatie de son pays’’

“Au Niger nous avons 40 représentations, et c’est beaucoup pour un pays comme le Niger’’ a-t-il fait remarquer notant que »notre carte diplomatique est axée essentiellement sur 3 aspects notamment l’intégration africaine, la politique du bon voisinage et la diplomatie du développement, et c’est ce qui fait que sur les 40 ambassades que nous avons, 20 sont en Afrique et nous sommes présents dans l’ensemble de nos pays voisins 8 en Europe, 9 en Asie et 3 en Amérique. Nous avons ouvert une ambassade en Russie, en Téhéran et nous avons transformé notre consulat général de Ouagadougou en ambassade’’.

En perspectives, le Niger, a poursuivi le Ministre Yaou Sangaré, entend ouvrir une »ambassade au Canada et un consulat général au Gabon parce que nous avons beaucoup des nigériens au Gabon’’.

Le Sahel, pas une zone d’insécurité », mais plutôt »une zone de prospérité

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Bakary Yaou Sangaré a, indique que les diplomates de l’AES feront »tout pour que le Sahel ne soit pas une zone d’insecurité », mais plutôt »une zone de prospérité ».



Le Ministre Sangaré a rappelé, à cette occasion, avoir porté le message du Président du CNSP devant la 79ème Assemblée générale de l’ONU, un message de dignité de notre pays qui se résume à ces termes : « les laissés pour compte n’ont qu’à compter sur eux-mêmes, il n’y a personne qui viendra faire les choses à votre place, nous ferons tout pour que le Sahel ne soit pas une zone d’insécurité, elle sera une zone de prospérité ».

Par ailleurs, a poursuivi le Ministre des affaires étrangères, »nous avons expliqué à la communauté internationale l’injustice à propos des coups d’État, mais que les gens sont traités indifféremment’’ soulignant en plus que le refus à la délégation nigérienne de prendre la parole à la 78ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies était du fait d’une . »personnalité au sein de ces organisations qui s’était personnellement impliquée ».

»Quand nous sommes revenus, nous n’avons pas croisé les bras, on s’est battu parce que nous sommes membres des Nations Unies, et ce qui s’était passé, c’était une violation des textes » a expliqué le Ministre Sangaré qui a continué la lutte en attaquant parce qu’il s’agit »d’une question de droit, le Niger est membre statutaire des Nations Unies, on s’est battu, et on n’a gagné parce qu’à la 79 éme assemblé générale nous avons participé pleinement’’.

Le Niger prône un partenariat gagnant-gagnant

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la coopération et des Nigériens à l’Extérieur, M. Bakary Yaou Sangaré, a déclaré que le Niger est pays riche, et ce qu’il nous faut c’est la sécurité et un partenariat gagnant-gagnant.

Le Ministre des affaires étrangères a rappelé que dans le cadre de la coopération, il a reçu de la part du Président du CNSP et du Premier Ministre une consigne basée sur trois préalables à savoir le respect de la dignité, le libre choix, et les intérêts.

C’est pourquoi, a-t-il souligné, ‘’tous les accords que nous avons avec les partenaires, nous les avons audités, on a vu tout ce qui était nuisible que nous avons dénoncé, et nous ne sommes pas allés chercher de nouveaux partenaires, mais nous avons redynamisé cette coopération ».

Le Chef de la diplomatie d’ajouter qu’en ce qui concerne ’’notre stratégie, la première démarche c’est de redynamiser, consolider ce qui existe déjà, et après aller chercher avec les partenaires qui étaient là, notamment l’Iran, la Russie, la Turquie,l’Egypte,le Maroc, le Togo, comment renforcer notre coopération avec ces pays dont nous avons diversifié les domaines’’.

La deuxième phase, a-t-il fait savoir, ‘’c’est la recherche des nouveaux partenaires et dans cette stratégie, nous avons en perspective les BRICS (le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud), parce que c’est un groupe qui prône une autre vision et qui s’est élargi à certains pays comme l’Arabie Saoudite.

»C’est une perspective qui fait partie de 2025, et parmi ces pays, il y’a la chine, la Russie, l’Inde avec qui nous avons déjà une coopération » a précisé le Ministre Bakary pour qui »le Niger est un pays riche et ce qu’il nous faut c’est la sécurité’’.

»Cette bataille nous l’avons gagnée avec le peuple derrière nous »

Le Ministre des affaires étrangères du Niger, Bakary Yaou Sangaré a déclaré, que face aux sanctions et à l’embargo de la CEDEAO imposés au Niger à la suite des événements du 26 juillet, »nous avons gagné cette bataille avec le peuple derrière nous ».

Le Ministre Bakary Yaou a, à cet effet, indiqué que face aux velléités d’isoler le Niger à travers des sanctions, l’embargo de la CEDEAO, la menace de l’intervention militaire, et la suspension du Niger aux Nation Unies, »nous nous sommes battus, et cette bataille nous l’avons gagnée parce que nous avons le peuple derrière nous ».

Il a rappelé qu’au plan régional, ‘’le Niger a été suspendu de la CEDEAO, et nous avons décidé de partir avec le Burkina Faso et le Mali, et quand nous étions sortis, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour créer notre bloc AES. La création de cette alliance nous a donné de la visibilité’’.

Le Ministre Sangaré de poursuivre en martelant que suite à la suspension du Niger de l’Union Africaine et de l’UEMOA, »on ne fait pas la cour à l’Union Africaine, on ne fait la cour à personne. Nous ne sommes redevables que vis-à-vis de notre peuple’’ notant, cependant, qu’au plan international »la sanction des nations unies vis-à-vis du Niger était la sanction la plus majeure’’.

Actuellement, le Niger a recouvré entièrement sa souveraineté et sa voix est audible partout sur la scène internationale.

Il faut simplement que cette crédibilité retrouvée soit mise à profit pour un Niger prospère et confédération de l’AES rayonnante au plan international.

Par Tam tam info News