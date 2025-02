NIGER, ENFIN LES ASSISES NATIONALES…

Le CNSP vient de convoquer les Assises Nationales, instance déterminante pour le succès de la Transition-Refondation ( du 15 au 19 Février 2025 ).

Ce faisant le CNSP honore un Engagement faisant devant le Peuple.

Il y a eu une évolution sémantique extrêmement dynamisante. Le CNSP a opté pour l’appellation Assises Nationales. Ce que nous rappelions régulièrement dans nos Publications, parce que la notion de Forum National n’était pas appropriée, aux regard des Enjeux et Ambitions liés à une telle Instance politique.

Aussi l’on avait pas besoin d’insister sur le caractère Inclusif des Assises. Cela devrait être une évidence dès lors que nous sommes dans un contexte de lutte populaire. Donc si les Assises sont bien conçues, elles seront nécessairement inclusives de fait.

Toutefois concernant la Région de Niamey, il aurait fallu tenir compte de ses spécificités, parce qu’ abritant certaines catégories socio-professionnelles ( les Femmes anciennes Ministres et parlementaires, Association d’anciens Ambassadeurs, des Groupes de Réflexion , les chambres de Commerce et d’industrie, Réseau des chambres agriculteurs etc. ).

En Nigérien Tout Court, nous saluons la Décision de convoquer les Assises Nationales, malgré les raccourcis de forme empruntés pour désigner les Participants des Régions. Il faut bien avancer politiquement, même de manière imparfaite. Les corrections ou ajustements peuvent être apportés ultérieurement .

Il faut rappeler qu’il ya des Régions qui n’ont pas tenu d’assises. Et mêmes pour celles ayant développé des Initiatives dans ce sens, il y a parfois de problèmes de représentativité.

Nous nous réjouissons de voir que nos suggestions et propositions transparaissent dans les Objectifs visés à travers le Format et les Missions de la Commission Nationale chargée d’organiser la tenue des Assises Nationales.

1.Il y a eu un effort d’endognisation de la démarche pour tenir compte du contexte politique au Niger.

Les Personnalités politiques connues retenues pour encadrer les Travaux peuvent intervenir également comme Personnes Ressources. Ce qui apporterait de la confiance aux Débats.

Nous avons toujours soutenu que la Charte de la Transition était dépassée, et qui faille l’actualiser.

Cet objectif est clairement précisé dans le cahier de charges de la Commission préparatoire. L’ancrage institutionnel de la Commission est clairement précisé: la commission est créée auprès du Président du CNSP.

Nous avons toujours rappelé que les Assises étai une ” Affaire ” du CNSP, de Son Président particulièrement. Nous avons de cesse de mettre sur l’ouvrage des Nigériennes et des Nigériens dans lesquels nous nous reconnaissons. Cette préoccupation également semble être prise en compte dans la composition de la Commission.

Il y a même s’ils ne sont nombreux quelques Nigériens Tout Court, et Sahelo-africain Engagés, qui peuvent emporter l’adhésion des Nigeriens . La présence de la Société civile historique avec Nouhou Arzika , Ali Idrissa, La bonification de la Chefferie qui se voit confier la Présidence en chef des Assises.

À présent Nous allons prier davantage pour que les Assises Nationales, nous produisent des Conclusions à la hauteur des Attentes légitimes de nos braves Concitoyens. Lesquelles Attentes sont dans les premiers Messages d’orientation du CNSP:

Définir les principes fondamentaux devant régir la Transition Définir la période de la Transition Définir les priorités nationales durant la Transition Rappeler les valeurs fondamentales devant guider la Refondation de la République.

Restons concentrés sur la SAUVEGARDE de la PATRIE et la REFONDATION de la RÉPUBLIQUE.

Par Elhadj MAIGA Alzouma