La fonction publique nigerienne dotée d’un code d’Éthique et de Déontologie…

La ministre de la fonction publique était face à la presse, hier, 14 février 2025 pour dresser le bilan de son département ministériel. Elle a entre autres évoqué les maux qui gangrènent l’administration nigerienne avant d’aborder les perspectives d’une bonne administration au service du peuple.

Dans son intervention à la Radio-Télévision Nationale, Mme Aissatou Abdoulaye Tondi a indiqué, le 14 février 2025, qu’un code d’Éthique et de déontologie a été élaboré pour les gestionnaires des ressources humaines de l’administration du ministère de la fonction publique.

Ce code entre dans le cadre des différentes mesures mises en œuvre par le Ministère afin de garantir une efficacité aux différents services de la fonction publique nigérienne.

‘’Un code d’Éthique et de déontologie des agents publiques a été élaboré et des séances de formation et de sensibilisation ont été réalisée à ‘l’endroit des principaux gestionnaires des ressources humaines de l’administration, et une enquête de moralité a été diligentée à l’endroit des agents de certaines directions avant leurs affectations’’ a-t-elle fait savoir notant que pour ce faire, ‘’Il faut d’abord responsabiliser les gestionnaires des ressources humaines en les mettant face à leurs attributions et en renforçant leurs capacités’’.

‘’Mon département ministériel est dans un processus de formulation d’une nouvelle politique nationale de l’emploi, l’objectif est de créer les conditions pour promouvoir des opportunités d’emplois décents et productifs et améliorer la gouvernance des marchés de l’emploi’’, a-t-elle souligné.

La Ministre de la fonction publique a également annoncé qu’un ‘’document de politique sectorielle a été élaboré après une analyse situationnelle de son offre et la demande du travail, et ce diagnostic a permis d’identifier les problèmes qui s’opposent au secteur, les défis à relever et dégager les nouvelles orientations en lien avec l’axe 4 point 11 du chef de l’Etat dans son programme ‘’ma vision pour le Niger’ ’et ses orientations portent principalement sur l’amélioration du fonctionnement du marché du travail et l’efficacité des structures publiques de l’emploi’’ a expliqué la ministre avant de souligner que ‘’le renforcement de l’employabilité des jeunes afin qu’ils soient à même de répondre aux besoins de compétence des entreprises, le développement de l’esprit entrepreneurial au niveau de la jeunesse, la promotion de l’emploi’’.

La ministre de la Fonction Publique, Mme Aissatou Abdoulaye Tondi a déclaré, qu’à la date du 31 décembre 2024, la fonction compte 61366 agents dont 37322 de sexe masculin, 24044 de sexe féminin, et 33825 agents à statut particulier.

Cet effectif est constitué de 55300 cadres Supérieurs, tous secteurs confondus, 5870 auxiliaires et de 196 agents contractuels.

A cette occasion, la Ministre de la fonction a rappelé la situation d’avant le 26 juillet 2023 caractérisée essentiellement par ‘’un tassement en personnel dans les différentes administrations à redéployer, un recours de plus en plus massif à un personnel palliatif (contractuels, appelés de service civique national, stagiaires, bénévoles, exerçant des fonctions d’encadrement), le non-respect des horaires, le clientélisme, et un secteur privé peu dynamique.

Face à ce contexte, le Ministère de la fonction publique a entrepris comme actions la modification de la loi du 23 juin 2007 portant statut général de la fonction publique, 4 concours en instance d’organisation pour le recrutement de 921 agents, un concours de recrutement dans le secteur des finances de 831 agents, un concours dans le domaine de la justice et un concours du ministère de la fonction publique.

A son arrivée à la tête de ce Ministère, Mme Tondi dit avoir trouvé un problème de non-respect des principes des droits fondamentaux au travail, l’arrivée à terme de la représentativité des centrales syndicales, et l’existence des doléances non satisfaites des centrales syndicales.

Pour apporter des solutions, ‘’je me suis attelée à prendre les dossiers en instance. La mesure et la portée de ma mission pour impulser une nouvelle dynamique à travers une organisation mieux adaptée au contexte afin de remédier aux problèmes évoqués tantôt’’ a relevé la Ministre de la fonction publique.

Aussi, ‘’Il y’a eu le rehaussement de la subvention de l’ANPE de 50% pour appuyer les actions de promotion de l’emploi des jeunes conformément à l’axe 4 point 11 de la vision de chef de l’Etat dans son programme ‘’ma vision pour le Niger’ ’et il y’a encore le développement de la coopération en matière d’immigration de la main d’œuvre entre le Niger et certains pays amis comme le Qatar, la Libye ’’ a ajouté la ministre ’’ précisant que ‘’le renforcement de la coopération avec les institutions internationales en matière de travail ayant conduit à l’élection du Niger comme membre titulaire du conseil d’administration de BIUT et l’évaluation des centrales syndicales en vue de pallier au vide juridique ’’.

L’annulation des contrats de louage de services génère des économies de l’ordre de 11 milliards de CFA sur les salaires

La ministre de la fonction publique, Mme Aissatou Abdoulaye Tondi, a annoncé, que l’annulation des contrats de louage de services a généré des économies sur les salaires de l’ordre de 11 milliards de CFA pour l’Etat.

C’est ainsi que, a souligné la ministre de la fonction publique, ‘’pour renforcer l’efficacité de l’administration, nous avons élaboré un projet du décret modifiant et complémentant le décret 2008 244 du 31 juillet 2028 portant modalités d’application de la loi 2007-2006 du 23 juin 2007 portant statut général de la fonction publique de l’Etat’’.

En effet, ‘’Ce texte de base qui fixa les modalités d’application de la loi citée ci-dessus a déjà fait l’objet d’un premier examen lors du conseil de cabinet 17 février 2024, le Premier ministre a demandé à ce qu’on revoit certains points et l’élaboration du projet du décret mettant fin aux fonctions des agents en contrat de louage de service et des agents à statuts spéciaux en service dans les ministères et institutions. Ils sont au nombre de 515 agents contractuels et 360 agents à statut spéciaux’’ a expliqué Mme Tondi.

‘’Ce décret s’inscrit dans le cadre de la rationalisation des effectifs des agents de l’Etat, ce qui se traduit par des économies budgétaires notamment sur la masse salariale d’environ 11 milliards et l’élaboration des outils d’évaluation aussi de la performance individuelle des agents de la fonction publique de l’Etat’’, a conclu la Ministre.

Cependant il faut reconnaître que pour asseoir les bases d’une vraie refondation, notre pays a besoin d’une administration neutre, exclusivement au service des populations.

Durant la période de la démocratisation du pays, l’administration nigerienne était trop politisée et elle était au service du clan au pouvoir. Conséquence, promotions des cadres incompétents , médiocres et généralisation du clientélisme.

Il faut rapidement réformer cette administration et remettre les agents au travail.

Un pays ne peut se développer avec des paresseux aux commandes. Il faut changer le système et rapidement.



