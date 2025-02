Ouverture des Assises Nationales devant tracer l’agenda de la Transition…

Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie(CNSP), Chef de l’État, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani a présidé, ce samedi 15 février 2025 au Centre de Conférences Internationales deNiamey, la cérémonie d’ouverture des travaux des Assises Nationales pour la Refondation du Niger.

Cette rencontre, qui va durer jusqu’au 19 février, aura à déterminer l’agenda de la Transition nigérienne.

Elle s’est ouverte en présence des anciens Présidentsde la République et Chef d’État, des anciens Présidents d’Assemblée Nationale, des anciens Premiers Ministres, des membres du CNSP et du Gouvernement de Transition, ainsi que des invités du Burkina Faso et du Mali, etc.

Ils sont quelques 716 participants qui sont appelés, durant les cinq (5) jours des travaux, à exploiter la synthèse des Assises Régionales, proposer un avant-projet de la Charte de la Transition, formuler des recommandations à soumettre au CNSP, etc.

En procédant à l’ouverture des travaux, le Président du CNSP a expliqué que ces assises annoncées au lendemain de la prise du pouvoir par le CNSP se tiennent seulement aujourd’hui parce que le Niger faisait continuellement face à l’animosité des puissances étrangères depuis que le pays a décidé de prendre son envol et son indépendance véritable.

Et parce que ces menaces sont toujours pressantes, le Chef de l’État a lancé un appel à l’union et à la solidarité.

Aux participants aux assises, le Président du CNSP leur a demandé de se comporter en dignes fils du Niger, notamment en se départant de tout esprit de clanisme ou partisan.

Lors des délibérations, « ayez à l’esprit le sacrifice consenti par le peuple nigérien », leur a dit le Chef de l’État, qui précise que « ces assises ne doivent pas être des simples formalités », mais plutôt « un moment d’échanges constructifs ».

Aux citoyens de la Confédération AES qui ont pris des armes contre leurs pays, le Général de BrigadeAbdourahamane Tiani les a appelés à les déposer car « le moment est venu de construire et non de détruire » les pays de l’AES.

Il s’est enfin engagé à prendre en compte toutes les décisions qui seront prises lors de ces assises.

Auparavant, le Ministre d’État, Ministre en charge de l’Intérieur, le Général de Brigade Mohamed Toumba a rappelé aux participants que c’est dès le 2 août 2023 que le Président du CNSP a annoncé son engagement de réunir les forces vives de la Nation pour un dialogue national inclusif, lequel s’est matérialisé avec la création de la Commission chargée de conduire les travaux des Assises Nationales.

Toutefois, a-t-il rappelé, le processus a démarré dès le 31 décembre 2023 avec le lancement par le PremierMinistre des Assisses Régionales à Agadez. Ces consultations avaient pour objectif de créer les conditions d’une refondation du système politique du Niger.

« Les conclusions des Assises Régionales, a-t-il fait savoir, traduisent la volonté du peuple nigérien de défendre vaille que vaille notre souveraineté ».

Quant au président de la Commission, Dr MamoudouHarouna Djingarey, après avoir indiqué que les événements du 26 juillet 2023 ont sonné une nouvelle ère de gouvernance pour le Niger, a déclaré que « les Assises Nationales s’inscrivent dans la démarche du Président du CNSP de trouver des solutions aux défis de développement qui se posent actuellement au Niger ».

« Le succès de ces assises dépend de notre engagement collectif avec sincérité, rigueur et patriotisme ».

Dr. Mamoudou Harouna Djingarey, a déclaré que « le succès de ces assises dépend de notre engagement collectif avec sincérité, rigueur et patriotisme ».

Dans son intervention, le président de la commission nationale a rappelé que le 26 juillet 2023 a marqué l’ouverture d’une nouvelle ère , une nouvelle page de l’histoire du Niger avec l’avènement du CNSP en réponse aux défis de gouvernance et d’insécurité, cette période est marquée par une prise de conscience collective et un engagement patriotique sans précédent pour affirmer notre dignité, notre souveraineté pour la sécurisation de notre pays, ni les sanctions illégales de la CEDEAO, ni les menaces de la communauté internationale n’ont ébranlé la détermination du peuple nigérien à rester débout.

Ainsi, a poursuivi Mamoudou Harouna Djingarey, « le général de brigade dans sa dynamique constante de recherche de solutions pérennes aux préoccupations de son peuple a rappelé dans son message à la nation du 02 août 2023 son intention d’organiser des assises nationales inclusives pour la refondation de notre nation ».

Le président de cette commission nationale d’expliquer que ces assises qui se tiennent à Niamey visent à poser les bases d’un Niger nouveau tiré de nos réalités historiques, socio-économiques, politiques et culturelles.

« Nous sommes ici réunis pour bâtir un Niger fort, digne et souverain, et tourné vers l’avenir. Nous entamons aujourd’hui un processus fondamental, la refondation de notre modèle de gouvernance et de développement. Les assises nationales ne sont pas une simple formalité, elles expriment notre volonté commune de bâtir un état fort, juste et prospère en s’appuyant sur la transparence, la justice et la participation citoyenne », a-t-il expliqué.

Notre mission s’inscrit dans une vision globale de transformation de notre nation articulée autour de plusieurs piliers dont la souveraineté et l’indépendance nationales avec des institutions fortes et résilientes ; la bonne gouvernance et l’Etat de droit garantissant une justice équitable et une administration transparente ; la paix et la sécurité et l’intégrité, conditions indispensables de développement, de la prospérité ; l’unité et la cohésion sociale ciment de notre identité nationale ; le développement économique et social ; un système éducatif performant ; un renforcement de système de santé ; une auto-suffisante et la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; l’encadrement et la formation de la jeunesse, la promotion de la femme et la protection des personnes vulnérables ; une modernisation et une adaptation des défis contemporains intégrant les nouvelles technologies et les approches innovatrices .

« Le succès de ces assises dépend de notre engagement collectif avec sincérité, rigueur et patriotisme, nous devons proposer des actions concrètes et des recommandations claires assorties des mécanismes de suivi et d’évaluation de notre future gouvernance, nous devrons tirer les leçons de la conférence nationale souveraine de 1991 afin d’éviter les erreurs du passé », a-t-il déclaré.

Le président de la commission nationale des assises a par ailleurs appelé l’ensemble des nigériens à la vigilance , « Nous devons toujours avoir à l’esprit que les ennemis du Niger ne dorment pas, hier comme aujourd’hui, ils sont à la manœuvre avec l’achat de conscience , la désinformation, la diffusion des fausses rumeurs, les menaces voilées ou ouvertes, les tentatives d’assassinat politique ou de coup d’Etat , toutes choses qui ont caractérisé la vie de notre Etat depuis l’indépendance de façade » .

Pour le gouverneur de la région, la détérioration de la situation sociopolitique du pays est le fait de certains hommes politiques. En 35 ans de démocratie, nous avons vu ce que certains politiciens ont fait à ce pays.

Il a rappelé que ce sont les conséquences directes et indirectes désastreuses des errements politiques préjudiciables à l’entente cordiale qui ont contraint l’armée nationale du Niger et les forces de défense et de sécurité en général à faire irruption sur la scène politique nationale afin d’arrêter la descente aux enfers.

Les travaux de ces assises se dérouleront du 15 au 19 février 2025.

La Commission Nationale chargée de la conduite des travaux des Assises Nationales, est composée d’un un président, de huit (8) vice-présidents, de cinq (5) rapporteurs généraux et de plusieurs sous-commissions thématiques dont paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale ; refondation politique et institutionnelle ; économie et développement durable ; etc.

Réactions de quelques citoyens qui participent à ces assises dans les locaux du Centre des conférences Mahatma de Niamey.

’’C’est un évènement que nous avons attendu depuis longtemps, et nous voici, enfin, aujourd’hui à l’ouverture des assises nationales que le Chef de l’Etat préside en personne’’ a indiqué le Sultan du Damagaram, l’honorable El hadj Aboubakar Sanda selon qui, ’’cette rencontre doit servir de socle sur lequel va se poser le pays’’.

’’Le pays a tant souffert et on doit réfléchir afin de trouver les voies et moyens de ne pas nous ramener à la case de départ’’ a-t-il alerté, déplorant ’’qu’une poignée de personnes avait pris le pays en otage et le gérait à leur guise’’.

Cette rencontre, a-t-il préconisé, ’’devra donc se pencher sur la façon de contrecarrer ce phénomène et les jalons qu’on va poser doivent refléter la justice et le développement profitables à tout le monde, et remettre le pays sur les bons rails’’.

Sadat Illia Dan Malan, délégué de la région de Zinder, pour sa part, s’est d’abord réjoui de l’ouverture de ces assises, un moment tant attendu qui va permettre aux citoyens nigériens de se prononcer par rapport à la transition qui est en cours au Niger’’ espérant que ’’le lancement de ces assises constitue un moment décisif qui va permettre de prendre des décisions qui vont encadrer cette transition et la prise de bonnes décisions durables qui permettront au pays de relancer une vie politique normale’’.

Notons qu’à l’ouverture de ces assises, les femmes ainsi que la jeunesse, qui constituent une couche sociale majeure, puisque jouant un rôle très important dans la quête de la souveraineté du Niger, n’ont pas été laissées à l’écart.

A cet effet, Mme Diop Baraka, membre du collectif des organisations féminines du Niger a rappelé que, ’’depuis l’avènement du CNSP le 26 juillet 2023, on attendait ces assises qui se tiennent enfin aujourd’hui, et en tant que femmes, nos attentes à l’issue de cela, c’est la prise en compte des droits de la femme, car nous sommes le pilier du développement et c’est grâce à nous que la nation s’éduque’’.

Pour l’actrice de la société, il est également important de prendre en compte l’aspect sécuritaire, ’’car le développement d’un pays passe d’abord par la paix, et nous les femmes, subissons plus les conséquences de l’insécurité car ce sont nos hommes qui meurent sur le terrain, nous laissant avec des orphelins’’.

Mme Rabi Boubacar, chargée du genre et de la Promotion des jeunes du Conseil Régional de la Jeunesse de Niamey et déléguée générale de la Commission des Affaires féminines au Comité Directeur de l’Union des Scolaires Nigériens (DG-CAF/USN), quant à elle, apprécie l’ouverture de ces assises ’’compte tenu des mots qui ont été prononcés’’.

A l’issue des discours, ’’nous espérons qu’ils puissent être respectés dans les prises des décisions tout au long des assises afin que nous, scolaires nigériens, puissions apporter notre pierre à l’édifice pour apporter un changement qui va faire rayonner le Niger et son peuple’’.

Ainsi, ’’compte tenu de tout ce qu’on a eu à faire depuis le 26 juillet à aujourd’hui, car les Scolaires ont été actifs pour arriver à ce stade, nous voulons participer à toutes les prises de décisions sur la refondation de ce pays pour remédier aux problèmes auxquels nous faisons face depuis 1990’’ a expliqué la DG-CAF/USN.

En tant que femmes également, ’’nous voulons être écoutées pour connaître réellement nos attentes afin d’y remédier ensemble car nous sommes les seules capables de mettre des lignes directives dans ce sens’’ a-t-elle souhaité notant avoir foi en ces assises ’’pour qu’elles puissent servir à refonder ce pays en termes des traités et tout ce qui s’en suit pour que cette jeunesse qui constitue la richesse de notre pays, participe aux prises des décisions du début à la fin de cette rencontre’’.

Par Tam tam info News