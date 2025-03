La refondation de la république pour être efficace, exige un respect de l’orthodoxie, administrative, financière, budgétaire, comptable et démocratique.

La refondation de la république est sur la bonne voie mais quelques lacunes doivent être corrigées en tenant compte des réalités socio-culturelles et économiques du pays.

Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie ,( le CNSP) se devrait de bien redoubler de vigilance, pour ne pas être induit en erreur par certains colporteurs, des fausses nouvelles, des ragots et des pyromanes , aux agendas cachés.

La pratique administrative est une science qui comporte des principes et des règles à observer . Il y a lieu de placer les hommes qu’il faut à la place qu’il faut.

Les règlements, financiers, budgétaires et comptables, participent d’une bonne gestion de la cité s’ils sont bien respectés.

Une refondation de la république, pour être efficace, doit être subordonnée à une transformation des mentalités du sommet de l’Etat à la base, ce qui permettra la restauration de la bonne gouvernance démocratique et économique .

La refondation de la république exige un apprentissage bien encadré d’un véritable exercice de la démocratie et de la bonne gouvernance économique dans la sérénité et la cohésion sociale.

Le meilleur cadre de cet apprentissage ne peut être que pendant la période de la transition politique .

Une sensibilisation d’envergure en vers toutes les couches

socio-professionnelles en vue de la transformation des mentalités s’avère très indispensable.

Les pratiques longtemps décriées qui consisteraient à faire nommer, parents, amis et et connaissances aux plus hautes fonctions politiques et administratives de l’Etat , sans tenir compte des critères, compétence, intégrité morale, rigueur, honnêteté , les observer impunément , se comporter comme des électrons libres dans leurs services, sans aucun respect de la hiérarchie , des règlements et des utilisateurs des services publics, se venter souvent des rapports personnels qu’ils entretiendraient avec certaines hautes autorités politiques et menacer constamment leur innocent entourage, créer la division dans les services , pour cacher leurs incompétences, doit être vigoureusement découragée et combattue par les plus hautes autorités politiques.

Dans certains départements ministères les instructions des ministres sont banalisées par certains agents publics, ce qui donne l’impression que la fonction du ministre à tendance à être banalisée.

Certains ministres également de la république forts du soutien de certaines hautes autorités politiques font à leur tête dans leurs départements ministériels , ils n’ont aucun respect pour leurs collaborateurs sous-pretexte qu’ils ne sont pas à l’origine de leurs nominations.

C’est pourquoi il est constaté plusieurs dysfonctionnements dans des services administratifs publics, car les titulaires de certains postes administratifs publics sont ignorés par le chef du département du seul fait qu’il n’est pas à l’origine leurs nominations, quelques soient leurs compétences avérées , il préfère travailler avec certains agents médiocres , parents amis et connaissances, au detriment du bon fonctionnement des services publics.

Les serviteurs de la république , qu’ils soient ministres , agents de conception, agent d’encadrement et agents publics d’exécution, doivent servir la république et non se servir, c’est l’orientation donnée par le CNSP dans sa toute première adresse à la nation.

Des mécanismes de contrôles mutuels existent de part les textes réglementaires, il appartiendrait aux plus hautes autorités politiques de faire, faire respecter les dispositions règlementaires.

Les organes de contrôles statutaires existent à cet effet, les inspecteurs des services , les inspecteurs généraux des finances, les inspecteurs généraux d’Etat ont pour missions de faire, faire respecter les dispositions règlementaires dans le cadre de la gestion des ressources financières, des biens meubles et immeubles de l’Etat.

Des dispositions diligentes et utiles pourraient être prises pour renforcer la capacité des inspecteurs des services installés dans les différents ministères, plus proches de la réalité des services , ce qui leurs permettra d’anticiper sur certains conflits de compétences dans les différentes administrations publiques.

Les ingérences de certains activistes sociaux dans la gestions des services publics nuisent à l’image de marque des services publics et de l’Etat.

En effet, l ‘utilisation de certains activistes sociaux par certains autorités politiques pour répandre sur les réseaux sociaux des contrevérités sur des honnêtes fonctionnaires parce qu’ils n’arrivent pas objectivement à leur faire remplacer par les parents, amis et connaissances, doit être découragée et combattue.

Une bonne communication gouvernementale peut aider à combattre les fakes-news.

La dernière communication des membres du gouvernement sur la raison de l’expulsion des directeurs généraux ressortissants chinois et le retrait de licence de fonctionnent de Soluxe Hôtel international chinois, illustre bien cette vérité , c’est une bonne initiative à encourager, l’ écho général est positif , ce qui permet aux analystes et citoyens d’avoir des éléments d’appréciations plus crédibles et de combattre ainsi les fakes-news .

La communication gouvernementale doit être une affaire des professionnels de la communication sous la responsabilité du gouvernement, il ne doit pas être permis à n’importe qui de parler sur des sujets très sensibles au nom du gouvernement .

La communication gouvernementale se devrait donc d’être bien réorganisée en vue de donner la bonne information au public, ce qui participe d’une bonne gouvernance démocratique et économique.

Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie , ( le CNSP) se devrait de créer les conditions idoines pour un retour à l’orthodoxie, administrative, financière, budgétaire , comptable et démocratique.

Les comportements de certains agents publics doivent être bien recadrés en vue de les rendre plus conformes aux idéaux et orientations du CNSP.

Entre autres, le respect de la hiérarchie administrative et de la déontologie est une condition sine-quano de la réussite de l’action gouvernentale.

Les délations, les fausses accusations, les colportages des fausses nouvelles, commandés par certaines forces obscures pour nuire à certaines agents publics honnêtes, doivent être combattus par les plus hautes autorités.

Il serait hautement souhaitable que les conclusions issues des assises nationales fassent l’objet des différents plans stratégiques dans les différents secteurs avant la mise en œuvre.

C’est le Niger qui gagne !

Par Isssoufou B KADO MAGAGI.