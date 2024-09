La souveraineté énergétique du Niger au centre d’une conférence du CIRAC

Après l’embargo injuste, criminel et inhumain imposé au Niger par la CEDEAO à la suite des événements du 26 juillet 2023, et l’interruption brusque de la fourniture de l’électricité par le Nigeria, interruption ayant entraîné plusieurs morts parmi la population nigérienne, la question de la souveraineté énergétique s’est posée avec acuité.

C’est justement pour permettre au Niger d’être indépendant sur le plan énergétique que le CIRAC a réuni des sommités du monde énergétique pour débattre et chercher les voies et moyens devant permettre au Niger de recouvrer sa pleine souveraineté énergétique.

Le Cercle Indépendant de Réflexion et d’Actions Citoyennes (CIRAC) a organisé, le samedi 21Septembre 2024 au Grand Hôtel de Niamey, une conférence publique sur la Souveraineté énergétique du Niger » enjeux, défis et perspectives », rapporte l’agence nigérienne de presse.

La rencontre a été présidée par la ministre en charge de l’énergie, Pr. Amadou Haoua en présence de son homologue des Mines, le commissaire colonel Abarchi Ousmane, des diplomates et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires.

Les thèmes de cette conférence ont porté sur notamment les Fondamentaux et Mesures ; l’état des lieux –enjeux et défis de la souveraineté énergétique ; les propositions et conclusions et enfin la situation énergétique du Niger.

Cette conférence, le troisième du genre, organisée par le CIRAC à permis aux participants de discuter à bâtons rompus des enjeux et défis auxquels fait face le Niger pour assurer sa souveraineté énergétique.

Ouvrant les travaux, la ministre de l’énergie a félicité et encouragé le CIRAC dans ses initiatives de promotion d’une citoyenneté qui mettront à terme tous les concitoyens devant leurs devoirs et leurs responsabilités.

Aussi , la ministre a salué la pertinence du choix du thème qui est une préoccupation centrale de la vision du chef de l’État, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, dont l’atteinte des objectifs sera matérialisée dans le Programme de Résilience pour la Sauvegarde de la Patrie, mis en œuvre par le Premier Ministre, Ministre de l’Economie et des Finances, Ali Mahamane Lamine Zene.

Pr Amadou Haoua a, enfin, formulé le vœu « qu’à l’issue des réflexions et des échanges entre les différents acteurs, des conclusions pratiques seront dégagées pour nous conforter dans notre élan de conquérir pleinement la Souveraineté Energétique, permettre la Diversification des partenaires et la Valorisation de notre énorme potentiel en énergie fossile comme renouvelable ».

Pour sa part, le président du CIRAC, M. Omar Idi Ango a souligné que devant les innombrables défis qui interpellent la nation nigérienne en ces moments décisifs de l’histoire de notre pays, il nous faut en effet nous donner la main les uns, les autres et qu’il faut que les actions de la société civile accompagnent et renforcent l’effort gouvernemental.

Le Président du CIRAC de rappeler que cette conférence est la troisième dont la première organisée en janvier 2024 a porté sur l’analyse historique des défis et enjeux de la souveraineté, en tant que concept et en tant que déterminant existentiel. Ensuite une deuxième conférence en mars 2024 sur la souveraineté monétaire.

« Si la monnaie est le nerf de toute guerre, y compris la guerre pour la paix et le développement, l’énergie est indispensable, elle est primordiale pour le progrès des nations et le bien-être des citoyens », a- t-il conclu.

Au terme des différentes présentations, les débats ont soulevé la question de l’avenir de l’énergie nucléaire ; le projet du barrage kandaji et la centrale de Gouroubanada.

Clôturant les travaux la ministre a tout d’abord félicité le CIRAC pour les efforts fournis dans la sensibilisation de la population avant d’étaler les résultats engrangés dans le secteur énergétique ainsi que les projets à court et moyen terme.«

Les autorités actuelles ont fait du secteur énergétique leur cheval de bataille et nous nous y attelons », a-t-elle promis.

Ainsi, le premier conférencier, à savoir le Pr. Abdoulaye Tinga a centré son exposé sur l’historique de l’Energie ; les caractéristiques et les différentes formes d’Energie.

Pr. Albert Michel Wright a, quant à lui, évoqué l’impérieuse nécessité de valoriser les séries scientifiques dans les différentes écoles du pays ainsi que la promotion des énergies renouvelables dans le cadre de la marche vers la souveraineté énergétique. Il a attiré l’attention de l’assistance sur les risques que renferme l’exploitation de l’Energie nucléaire.

M. Omar Songaizé, autre conférencier, a exposé sur les enjeux de la souveraineté énergétique du Niger.

Le dernier paneliste de cette conférence M. Alfari Salou, qui est le secrétaire général du ministère de l’Energie, a donné un aperçu global du potentiel énergétique du Niger avant d’évoquer les différents projets et programmes mis en œuvre par le ministère en charge de la question.

