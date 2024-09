Les autorités burkinabe affirment avoir déjoué une tentative de déstabilisation

Grâce aux recoupements des renseignements entre les services de sécurité des trois membres de l’aes, une tentative de déstabilisation du Burkina Faso a été déjouée et plusieurs protagonistes mis aux arrêts.

Les forces du mal créées et entretenues par certaines puissances occidentales ne reculent devant rien pour pour faire échouer la confédération de l’aes.

Le Ministre Burkinabé de la sécurité, M. Mahamadou Sana a annoncé, le lundi 23 septembre 2024, que les autorités sécuritaires ont déjoué une tentative de déstabilisation de son pays menée par des forces extérieures et intérieures.

Dans son récit, le Ministre Sana a indiqué que des ‘’individus, résidant’’ à l’extérieur ‘’se sont activés dans une entreprise de subversion contre notre pays. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissances occidentales, sont constitués aussi bien de civils de divers profils que de militaires et anciens militaires ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation’’.

Ces individus résidents en Côte d’Ivoire ,au Ghana et au Nigeria se sont lancés dans des entreprises de subversion et de destabilisation contre le Burkina Faso.

L’attaque de Barsalogho était l’attaque précurseur et des infiltrations devraient suivre pour s’attaquer à des positions stratégiques pour destabiliser le Burkina Faso. Des civiles et des militaires et anciens militaires sont au cœur de ce vaste réseau de destabilisation contre le Faso selon le Ministre Sana.

Le Commandant Hamed Kinda ,Chef des forces spéciales a été interpellé. Plusieurs autres personnes ont été également interpellées.

M.Aziz Diallo ancien Maire de Dori , Ousmane Moumouni Diallo, Oncle de Aziz Diallo, Aziz Dabo, Abdoulaye Barry, Serges Maturin Journaliste Nigerien, Mr Djibril Bassolé Ancien Ministre des Affaires Etrangeres, Cdt François Zoungrana, Cdt Johanny Compaoré, Colonel Zalla, le Lieutenant-colonel Paul Henri DAMIBA, Lieutenant-colonel Romeo Ouoba, Alpha Barry et Newton Hamed Barry…sont les personnes impliquées dans le complot selon le Ministre Sana de la Sécurité du Burkina.

Plusieurs opérateurs économiques seraient également impliqués.

Une opération spéciale est maintenue pour faire barrage à toute opération de destabilisation contre le Burkina. Les familles des personnes impliquées sont appelées à jouer leurs partitions pour mettre fin à toutes ses actions contre le Burkina.

Cependant, a-t-il souligné, ‘’grâce au suivi permanent de leurs activités, nous avons pu déjouer plusieurs tentatives de déstabilisation aussi pernicieuses qu’incessantes’’.

C’est donc ‘’face à ces échecs répétés, que ces individus sans foi, ni loi ont opté pour un énième plan. Ce énième plan consistait d’une part à signer un contrat avec des terroristes baptisés « les centraux » et d’autre part à leur donner des formations spécifiques dans la zone du Centre Est pour la prise d’objectifs qui ont été consignés dans leur contrat. Ils devraient en premier lieu mener des actions violentes contre des civils innocents puis, en second lieu, s’attaquer non seulement à des institutions de la République mais aussi à plusieurs autres points sensibles’’ a détaillé le Ministre burkinabé de la sécurité.

Durant les investigations, ‘’nos services de renseignement ont été alertés de l’arrestation de deux individus suspects, sans papiers d’identité, à un poste de contrôle à l’entrée de la ville de Niamey le 29 août 2024. Après des auditions rigoureuses, ils ont révélé être accompagnés d’un certain « Akoshi » qui avait déjà passé ledit poste de contrôle. Ce dernier a été arrêté plus tard, le lendemain 30 août 2024, à la gare de Rimbo à Niamey alors qu’il tentait de s’échapper. Des vérifications d’identités faites, il s’est avéré que le dénommé « Akoshi » n’est rien d’autre que le Commandant Ahmed KINDA, précédemment Chef de corps des Forces Spéciales. Censé normalement être en stage au Maroc, il s’est révélé être le chef des opérations de toutes ces attaques tristement planifiées. Les deux individus suspects se sont révélés être en réalité deux chefs terroristes, nommés Ousmane Abdoulaye et Amadou Amadou Idrissa.

‘’Toutes ces arrestations ont permis de dénouer une grande partie du complot et de mieux comprendre les manœuvres visant à déstabiliser notre nation. Ils ont été transférés plus tard au Burkina Faso’’ a poursuivi Mahamadou Sana notant qu’une ‘’opération spéciale antiterroriste a été dès lors immédiatement lancée en lien avec ces projets de déstabilisation’’.

Les premières investigations ont révélé que ce complot était orchestré par des ressortissants Burkinabé résidant à l’étranger.

Au Niger, ils sont aidés par un certain Serge MATURIN, journaliste nigérien d’origine ivoirienne, qui a hébergé le Commandant Ahmed KINDA la nuit du 29 août 2024 pour lui permettre de s’échapper et devait faciliter également l’infiltration de tout le commando à l’Est du Burkina, selon toujours le Ministre burkinabé de la sécurité.

Pour cette mission, Serge Maturin disposerait de 04 téléphones satellitaires de marque Thuraya.

‘’Fort de ces informations avérées et au regard de la gravité extrême des actes, il a été décidé de maintenir l’opération spéciale afin de neutraliser toute personne qui tenterait de semer le chaos dans notre pays’’ a averti le Ministre de la sécurité du Burkina Faso.



La récréation est terminée a averti le ministre Sana.



Par Tam tam info News