Le Président Tchiani destabilise l’Ennemi, le Général modi acheve par le ratissage…

Nous sommes vraiment entrés dans la Guerre communicationnelle intensive. Le Général Modi dans son intervention Bilan n’a pas manqué de faire un Focus sur le phénomène. Et la preuve en a été donnée après son entretien.

Il fallait s’y attendre. A court d’arguments, les Foces centrifuges n’avaient d’autres choix que de rappeler les propos d’un Discours du Général Modi dans un contexte connu de Tous.

Ils sont déstabilisés parce que le Général Modi a magistralement mis en exergue les périls extrêmement graves qui menaçaient notre pays , et qui ont justifié l’avènement du CNSP .

Les Ennemis du combat pour la souveraineté en sont réduits à réchauffer des propos ou des comportements de nos Militaires.

Ils font exprès de ne pas entendre la réponse apportée par le Général Modi qui explique la posture des Militaires sous un Régime de la Pensée unique, de la soumission totale à la France et surtout des incertitudes sans équivoque sur l’Avenir de notre cher pays, le Niger.

Le Général Tchiani et ses Compagnons ont sauvé notre pays de la disparition.

Nous découvrons, effarés le ” charlatanisme qui caractérisait la gestion de notre sécurité “, le machiavélisme des Dirigeants de l’époque, privilégiant des intérêts égoïstes, et faisant le jeu sans scrupules des Puissances impérialistes, pour davantage piller les Ressources de notre cher pays le Niger.

Incontestablement l’écrasante majorité des Nigeriens Tout Court, après le Bilan du Général Modi , sont davantage convaincus que notre pays est définitivement entre de bonnes Mains. Des Mains rassurantes, pas de celles de charlatans et apprentis sorciers sur les questions de sécurité. Des Mains de Fils et de Filles Dignes, au Patriotisme non frelaté, qui exposent leurs poitrines pour notre survie, notre souveraineté.

Effectivement le Général Modi a raison. Nous devrions à chaque instant avoir une Pensée pour eux, et consolider plus que jamais l’union Sacrée autour de nos Foces de Défense et de Sécurité.

La propagande visant à créer la division entre les Membres du CNSP, ne posperera pas. Comme au Mali, les Ennemis n’ont pas réussi à diviser les Généraux.

Il en est de même pour les manipulations communicationnelles pour semer le désamour entre le Peuple nigérien et le CNSP.

C’est pourquoi en Citoyens responsables, en Nigériens Tout Court c’est-à-dire, des Nigériens qui mettent le Niger au-dessus de Tout, nous devrions toujours nous poser les bonnes questions pour rester en alerte pour notre cher pays le Niger .

1.Que serait devenu notre pays, s’il n’ y a pas eu les Evènements du 26 Juillet ?

Est-ce que nous aurions l’espoir de pouvoir profiter pleinement des Ressources naturelles immenses de notre pays, si le Peuple nigérien debout derrière son Armée, n’avait pas chassé les Troupes étrangères installées dans notre pays ? Est-ce que nous aurions rêvé de la possibilité de laisser un Espace de prospérité partagée AES à nos Enfants ? Quelles conséquences de l’échec du CNSP ?

Donc nous devrions privilégier le Dialogue fraternel sincère pour trouver des solutions à nos problèmes, par nous-mêmes.

Nous devrions absolument identifier et mettre la truelle entre les Mains véritablement compétentes dans cette phase cruciale de l’évolution de notre cher pays , le Niger.

Restons concentrés sur la SAUVEGARDE de la PATRIE et la REFONDATION de l’Etat

Par Elhadj MAIGA Alzouma