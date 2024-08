L’AES demande au Conseil de sécurité de l’ONU de prendre ses responsabilités face au choix de l’Ukraine de soutenir le terrorisme.

La diplomatie de la confédération des états du Sahel a frappé un grand coup au conseil de sécurité de l’ONU. Elle vient en effet, de déposer une plainte contre l’Ukraine, accusée de soutien au terrorisme au Sahel.

Les Ministres en charge des Affaires Étrangères des États de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont, à travers leurs représentations à New York, demandé au Conseil de Sécurité de l’ONU de prendre ses responsabilités face au choix délibéré de l’Ukraine de soutenir le terrorisme.

Selon les trois Ministres des affaires étrangères de l’AES, l’ONU doit prendre ses responsabilités face à l’Ukraine pour prévenir ses actions subversives qui menacent la stabilité du Sahel, voire du continent africain.

C’est à travers une lettre conjointe adressée au Président du Conseil de Sécurité qu’ils ont dénoncé et condamné fermement le soutien ouvert et assumé du Gouvernement de la République d’Ukraine au terrorisme international, en particulier au Sahel.

Les représentants permanents du Mali, du Burkina et du Niger à New-York ont par ailleurs demandé au Président du Conseil de Sécurité de bien vouloir faire porter la teneur de la présente lettre et son annexe à l’attention des membres du Conseil de sécurité et de les publier en tant que documents officiels du Conseil.

Depuis l’arrivée au pouvoir des néo nazis en Ukraine, ce pays tente désespérément d’exporter sa guerre contre la Russie sur le continent africain.

Soutenue à coût des milliards d’euros par l’OTAN, l’Ukraine veut entrainer l’aes dans sa sale guerre.

Mais en décidant de porter l’agression ukrainienne contre un pays membre de l’aes, les états sahéliens veulent mettre l’occident devant ses responsabilités.

Vivement les prochains jours.

