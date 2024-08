Le Président TCHIANI, un NIGERIEN TOUT COURT ?

Nous avons promis de tenter une Réflexion, sur en quoi le comportement social et les postures politiques du Président Abdourahmane TCHIANI renvoient aux Valeurs constitutives de la qualité de Nigérien Tout Court ( NTC ) ?

Avant de poursuivre notre Réflexion il nous paraît important de rappeler notre appréciation de l’année qui vient de s’écouler, et pour laquelle nous estimons que le terme de Bilan n’est pas approprié. Nous avons vécu une ANNÉE de SURVIE, de BLOCAGE.

De ce point de vue on peut considérer que la TRANSITION N’A MÊME PAS DEMARRÉ. Par conséquent on ne saurait établir un Bilan pour une situation qui n’a encore pas démarré.

Toutefois, il faut saluer les Efforts du Gouvernement qui n’a ménagé aucun effort pour maintenir l’Etat debout ; en assurant la continuité des Services publics dont la sécurisation de l’ensemble du pays.

Lévaluation politique faite par le Président du CNSP dans son Message d’anniversaire , approfondie par la suite dans ses échanges avec la Presse locale , nous semble suffisante pour servir de » État de la Nation » .

Il ne faut pas fournir quelques détails que ce soit aux Forces hostiles qui cherchent à connaître les prouesses nous ayant permis de survivre. Dans le même esprit, nous devrions couver nos Projets stratégiques.



Plus que tout il faut COMBATTRE la ROUTINE, les COMPORTEMENTS comme si TOUT VA BIEN, ON EST REVENU À UNE VIE SOCIALE NORMALE. NE JAMAIS PERDRE DE VUE QUE NOUS SOMMES EN GUERRE. L’ENGAGEMENT pour la SAUVEGARDE DE LA PATRIE, DOIT ÊTRE LA FORCE MOTRICE DES ACTIONS à tous les niveaux.

Abordons à présent les points de convergence possibles des Attitudes et comportements du Président Tchiani avec la qualité de Nigérien Tout Court .

Pour ce faire, nous ferons l’analyse au prisme de trois ( 3) critères caractéristiques de la Citoyenneté NIGÉRIEN TOUT COURT :

Le Niger au-dessus de Tout ?

Ce Critère est d’une grande Vérité au regard de la posture sans équivoque du Président du CNSP et de ses Compagnons , de placer la justification du Coup d’Etat du 26 juillet 2023 , sous le signe de la libération du Niger , et de son Peuple de toutes les formes de domination , et de soumission . Ils ont pris l’engagement devant les Nigériens de METTRE les INTÉRÊTS SUPÉRIEURS du NIGER et de SON PEUPLE AU-DESSUS DE TOUT .

La suite nous la connaissons.

Le bras de fer avec les Puissances étrangères prédatrices, le démantèlement des Bases militaires Françaises, Américaines , la dénonciation de nombreux contrats aliénant sur le plan de la coopération internationale , et autres Accords économiques extrêmement défavorables au Niger , sont des Acquis de la lutte pour la souveraineté et la libération finale de notre pays.

La détermination du Président du CNSP et de ses Frère d’armes est résumée dans ses propos ci-après : » Nous n’acceptons aucun chantage, aucune humiliation, aucun préalable » .

De la Foi et la Croyance.

Incontestablement le Président Tchiani est un Homme de Foi.

Pour appuyer notre affirmation nous rappellerons trois (3 ) manifestations de Foi et attachement à la Religion.

2.1 La prononciation de la » Basmalah » , toutes les fois où il a été appelé à livrer un message , ou entamer des échanges publics. Cette attitude d’un Président de la République est très significative de son attachement à la Religion ( malgré le caractère prétendument laïc de la République ).

2.2. L’importance accordée à l’organisation du Hadj

On ne le dira jamais assez. Le Hajj 2024 a connu un succès jamais enregistré durant les dix dernières années où les Pèlerins nigériens subissaient des traumatismes injustifiés.

2.3. La Peur de la Sanction du Parjure et du jugement de Dieu.

Le Président TCHIANI n’hésite pas à rappeler qu’il sera juste dans ses jugements, et qu’il ne couvrirait aucune forfaiture contre les intérêts du Peuple nigérien , qui pourrait » le faire brûler dans l’au-delà « .

Cette crainte de son Créateur autorise l’Espoir de voir tous les cas d’injustice en instance ( hérités des Régimes Précédents ) ou à venir , être corrigés , in cha Allah !

Rupture de gouvernance avec les Régimes précédents

Dans son Message Anniversaire, le Président TCHIANI a clairement annoncé que la MÉDIOCRITÉ et l’IMPUNITÉ ne POURRONT PLUS PROSPÉRER.

A Nigérien Tout Court, nous sommes attachés aux valeurs de promotion du travail, et opposés à la recherche de gains faciles par opportunisme politique, ou paresse etc.

Au regard de ces Valeurs combien importantes et essentielles que nous REVENDIQUONS caractéristiques de la conduite des Affaires par le Président Tchiani, nous sommes HEUREUX de SAVOIR qu’IL EST ÉLIGIBLE À LA QUALITÉ de NIGERIEN TOUT COURT.

ET DEPUIS PEU SAHELO-AFRICAIN ENGAGÉ CONFEDERATION AES.

Par Elhadj MAIGA Alzouma (Nigérien Tout Court

Sahelo-africain Engagé)