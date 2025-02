L’ambassade de Chine au Niger présente officiellement son tout premier Attaché de Défense…

L’ambassade de Chine au Niger a présenté samedi 8 février 2025 son tout premier Attaché de Défense, le Colonel Major CHEN Xuming. La cérémonie est présidée par le Secrétaire général du ministère de la Défense Nationale, le Général de Brigade Sani Kaché, en présence des Attachés de Défense des pays partenaires, des Officiers des Forces de Défense et de Sécurité et les représentants du gouvernement.

En accueillant le nouvel accrédité, le Secrétaire général du ministère de la Défense Nationale a rappelé d’abord que la Chine est considérée comme le premier investisseur au Niger dans le domaine énergétique. « L’accréditation du Colonel Major CHEN montre la volonté affirmée des dirigeants chinois et nigérien à consolider davantage la coopération sino-nigérienne en matière de défense ».

Le contexte actuel du Niger et de l’ensemble des Etats de l’Alliance du Sahel, est caractérisé par de nombreux défis de souveraineté. « C’est pourquoi nos dirigeants ont décidé d’accroitre leur coopération militaire avec des partenaires sérieux comme la République Populaire de Chine » a indiqué le Général Kaché.

Prenant la parole pour présenter le nouvel Attaché de Défense, l’ambassadeur de Chine au Niger M. Jiang Feng a rappelé que la coopération militaire entre les deux armées de la Chine et du Niger « constitue un composant important des relations bilatérales. L’Armée Populaire de Libération (APL) de Chine et les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Niger sont liées depuis longtemps par une amitié traditionnelle, des échanges étroits et des coopérations fructueuses dans divers domaines ».

En 2022 le Président chinois Xi Jinping a proposé l’Initiative pour la Sécurité Mondiale, une nouvelle vision pour la sécurité commune, intégrante, coopérative et durable. En septembre dernier, lors du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine, le Dirigeant chinois a annoncé Dix Actions de Partenariat pour la modernisation, dont la paix fait partie.

« La Chine soutient le Niger dans la sauvegarde de sa souveraineté et sa sécurité sous la direction du Président du CNSP, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani. Et la Chine est prête à travailler avec le Niger pour mettre en œuvre l’Initiative pour la Sécurité Mondiale et les acquis du Sommet du Forum de Beijing, pour soutenir le Niger dans le renforcement de ses capacités de sécurité et dans la lutte contre le terrorisme, le crime transfrontalier afin de préserver la paix et la sécurité du Niger et de la région » a annoncé le diplomate chinois.

Pour sa part, le tout premier Attaché de défense de l’ambassade de Chine au Niger, le Colonel Major Chen Xuming a indiqué être en Opération « pour une coopération plus élargie et plus profonde en le Niger et la Chine, je vais travailler de toutes mes forces, en collaborant étroitement avec mes camarades nigériens, et les collègues Attachés de Défense étrangers, pour remplir avec succès, ma noble mission, et pour pousser la coopération militaire sino-nigérienne plus loin et plus robuste ».

Le Colonel Major CHEN Xuming, Premier Attaché de Défense auprès de l’ambassade de Chine à Niamey, a servi successivement comme Chef de section, Chef de compagnie, Officier d’état-major de régiment et de Division d’infanterie mécanisée, Directeur adjoint au sein du ministère de la Défense nationale.