Les Assises Nationales convoquées…

Après l’amère expérience d’une conférence nationale souveraine qui a accouché d’une classe politique gloutonne, qui en 30 ans a mis l’économie nigerienne en lambeaux, le Cnsp a opté pour des assises nationales d’une semaine avec pour objectif la refondation des institutions de la République.

En prélude aux Assises Nationales, le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), l’instance dirigeante du Niger depuis juillet 2023, vient d’installer une commission plurielle présidée par le Chef de Canton de Sinder.

Le chef de l’État, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, a signé samedi un décret instituant la Commission Nationale chargée de la Conduite des travaux des Assises Nationales, une étape cruciale dans le processus de transition politique du pays.

Présidée par Dr Mamoudou Harouna Djingarey, Chef de Canton de Sinder, dans la région de Tillabéri (ouest), la Commission compte sept vice-présidents, dont l’ancien Premier ministre Ibrahim Assane Mayaki et plusieurs anciens ministres, représentant un large éventail de la société nigérienne.

La Commission, qui dispose de trois semaines pour rendre son rapport final, est structurée autour de cinq sous-commissions thématiques couvrant des domaines essentiels : la paix et la sécurité, la refondation politique, l’économie, la géopolitique et la justice.

Parmi ses missions principales figurent l’élaboration d’un avant-projet de Charte de la Transition et la formulation de recommandations issues des Assises régionales. La Commission est également chargée de mettre en place un plan de communication complet pour accompagner le processus.

Cette Commission Nationale est composée d’un Président, de huit vice-Présidents, de cinq Rapporteurs Généraux et de Sous-commissions thématiques.

Elle a pour missions d’élaborer les documents de référence pour l’animation et l’encadrement des débats, d’élaborer et de diffuser les directives à suivre dans la conduite des Assises Nationales, d’exploiter la synthèse des Assises régionales, et d’élaborer la méthodologie du déroulement des Assises Nationales.

La Commission va également organiser et superviser les débats et toutes autres activités entrant dans le cadre de la tenue des Assises Nationales, élaborer et mettre en œuvre un plan de communication avant, pendant et après les Assises Nationales.

La Commission nationale chargée de la conduire des travaux des assises nationales va aussi proposer un avant-projet de la Charte de la Transition, formuler des recommandations, et élaborer le rapport provisoire et le rapport final des Assises Nationales.

Ce nouveau décret, qui abroge les dispositions d’octobre 2024, témoigne de la volonté des autorités de transition d’accélérer le processus de réorganisation politique du Niger.

Dr Mamoudou Harouna Djingarey, l’homme à la tête des Assises Nationales ?

Le Dr Mamoudou Harouna Djingarey est une figure éminente du Niger, dont le parcours allie expertise internationale, engagement communautaire et leadership traditionnel. Ancien haut fonctionnaire des Nations Unies dans le domaine de la santé, il a consacré sa carrière à l’amélioration des services sanitaires en Afrique avant d’être appelé à assumer des responsabilités au sein de sa communauté.

Le vendredi 8 février 2025, il a été nommé Président des Assises Nationales, une instance cruciale chargée de définir les orientations politiques et institutionnelles du pays. Cette nouvelle mission vient s’ajouter à ses fonctions de Chef de Canton de Sinder, qu’il exerce depuis 2016.

Issu d’une lignée prestigieuse, le Dr Mamoudou Harouna Djingarey est un descendant des fondateurs du Canton de Sinder, une entité historique créée en 1813 par Tondo Djaley et ses frères, venus d’Ansongo au Mali. Comme l’exige la tradition, seuls les descendants de ces fondateurs peuvent prétendre à la chefferie du canton.

Son parcours académique est marqué par une solide formation en santé publique et en gestion des systèmes de santé, ce qui lui a permis d’occuper des postes stratégiques au sein d’organisations internationales. Son expertise l’a conduit à travailler sur des programmes de grande envergure visant l’amélioration des services médicaux en Afrique, avec un accent particulier sur la prévention et la lutte contre les épidémies.

Avant d’accéder à la chefferie traditionnelle de Sinder, le Dr Djingarey a mené une carrière distinguée au sein des Nations Unies, où il a contribué à de nombreux projets de renforcement des systèmes de santé. Son travail a eu un impact significatif dans plusieurs pays africains, notamment dans la mise en place de stratégies de vaccination, la prévention des maladies et le développement d’infrastructures sanitaires.

Son expertise lui a également permis de collaborer avec plusieurs organisations internationales et régionales, mettant son savoir-faire au service des politiques publiques en matière de santé. Son engagement pour le développement communautaire et la modernisation des infrastructures sanitaires fait de lui une référence incontournable dans son domaine.

Le Dr Mamoudou Harouna Djingarey est Chef de Canton de Sinder depuis 2016.

Le 8 février 2025, le Dr Mamoudou Harouna Djingarey a été nommé Président des Assises Nationales ‘.

Le général Tiani, à la tête de la garde présidentielle, a destitué le président élu Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023, rejoignant ainsi le Mali et le Burkina Faso pour fonder, en septembre de la même année, l’Alliance des États du Sahel, après une menace d’intervention militaire de la Cédéao visant à rétablir l’ordre constitutionnel.

Aujourd’hui, la transition nigerienne marche à plein régime et les institutions prévues pour la mise en œuvre de la refondation sont entrain d’être mises en place.

Gageons simplement que des perspectives heureuses sortiront de ces assises nationales.



