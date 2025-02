Le Chef de l’Etat appelle la population à l’entraide et les opérateurs économiques à ne pas renchérir les prix des produits

Le mois de Ramadan est un mois béni, de grâce et de bénédictions. C’est aussi un mois de grande consommation. Certains commerçants véreux, au lieu de profiter de cette période de miséricorde pour baisser les prix des denrées alimentaires et bénéficier grandement de la clémence d’Allah, ces commerçants augmentent délibérément les prix des produits de première nécessité.

C’est pourquoi, cette année, à la veille de ce mois sacré, le gouvernement à travers le conseil des ministres a pris un certain nombre de mesures.

A l’approche du mois béni du ramadan, le président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), Chef de l’Etat, le général de brigade Abdourahamane Tiani a instruit le gouvernement à continuer la sensibilisation de la population sur les valeurs de solidarité particulièrement à l’endroit des opérateurs économiques à ne pas renchérir les prix des denrées alimentaires prisées en cette période.

Cette instruction a été donnée par le chef de l’Etat à l’issue de la réunion du Conseil des ministres tenue ce samedi 22 février 2025, sous sa présidence, rapporte l’agence nigérienne de presse.

‘’Cette démarche participe de l’effort national’’, rapporte le document final du Conseil dont copie est parvenue à l’ANP.

Le communiqué indique que « Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Partie, Chef de l’Etat, exhorte également les populations à intensifier les prières afin qu’Allah (SWT) apporte à notre pays, la paix, la prospérité et le progrès ».

« Le Conseil des Ministres appelle, par ailleurs, les opérateurs économiques, les organisations de la société civile et l’ensemble de la population à faire preuve de solidarité, d’entraide et de tolérance en cette période de grande dévotion. Il appelle les Oulémas à magnifier ces hautes valeurs de notre religion lors des prêches et sermons », ajoute la même source.

Le Gouvernement quant « à lui continuera à assurer la sécurité de l’approvisionnement régulier du pays en produits de consommation et à prendre les mesures nécessaires afin que nos laborieuses populations accomplissent leur devoir religieux dans de bonnes conditions », rassure la source.

Aussi, précise le gouvernement « La disponibilité des vivres sur l’ensemble du territoire national a été rendue possible grâce aux immenses efforts déployés par nos Forces de Défense et de Sécurité qui se déploient le long de la frontière avec le Burkina Faso pour assurer l’escorte de plusieurs milliers de camions à destination du Niger ».

En outre, « le Conseil des Ministres salue les efforts des Forces de Défense et de Sécurité qui veillent à l’application de la mesure d’interdiction de sortie du territoire national de certaines denrées alimentaires dont l’objectif est de rendre celles-ci disponibles sur le marché national », a-t-il conclu.

C’est une décision salutaire qu’il faut encourager. La brigade de contrôle des prix doit scrupuleusement veiller à son application.



Par Tam tam info News