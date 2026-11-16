Écrire l’histoire du Niger n’a jamais été facile. Elle a été écrite par de valeureux citoyens à la sueur de leur front, grâce à leur courage face à l’adversité et à leur capacité de dépasser leurs propres limites.

Aujourd’hui, devant l’ampleur des défis souvent imprévus qui frappent notre cher pays, le temps n’est plus aux longs discours ni aux promesses sans lendemain. L’heure est à la mobilisation collective, à l’adaptation et à l’action concrète. C’est au prix de sacrifices librement consentis, d’une écoute bienveillante et d’une union sacrée autour de projets communs que le Niger écrira les plus belles pages de sa Refondation.

Dans ce sursaut national et patriotique pour une véritable renaissance, personne ne peut se permettre de rester au bord du chemin ni d’agir en simple spectateur. Du paysan dans sa campagne de Guidankaro au citadin d’Agadez dans la cité de l’Aïr, chacun est appelé à devenir un acteur engagé pour le bien-être de tous.

Ce combat exige que chaque citoyen apporte sa pierre à l’édifice, dont les travaux ont officiellement débuté avec l’avènement du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP). Ce signal, donné par le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République, résonne avec force partout dans le pays à travers ce mot d’ordre : « Le Niger, et rien que le Niger. »

C’est avec cet état d’esprit, cette attitude et cet engagement ferme que nous léguerons à nos enfants un pays solide et moderne où il fait bon vivre, qui constituera assurément une source d’inspiration pour les autres nations africaines.

Pour bâtir ce Niger nouveau, debout et résilient, tel que l’envisagent le CNSP et le Gouvernement de la Refondation, l’action publique doit être collective et multidimensionnelle.

Elle doit impérativement être l’œuvre de toutes et de tous au sein d’Institutions fortes et durables, appuyées sur une justice véritablement indépendante, humaine et accessible, avec pour credo la protection absolue des citoyens. C’est dans cette dynamique que se consolide le principe selon lequel le bien public est sacré, ce qui implique l’obligation morale, civique et juridique d’en assurer la protection.

Sa gestion doit faire preuve d’une rigueur exemplaire et servir exclusivement à l’amélioration du quotidien des populations. Dans cette optique, nos richesses naturelles, notamment minières, pétrolières et gazières, doivent générer des ressources destinées à être investies massivement dans une école performante, dans des soins de santé de qualité accessibles à tous, dans les infrastructures et dans une sécurité garantissant la concorde nationale et la stabilité durable de l’ensemble du territoire.

Si la bonne gouvernance du bien public requiert le concours de tous, la paix sociale se construira également avec la participation de chaque citoyenne et de chaque citoyen. Le dialogue social exige une gouvernance ouverte qui associe pleinement les femmes et les hommes, jeunes comme vieux, à la prise des décisions qui entraînent leur destin.

Sur le plan régional, notre avenir est intimement lié à celui de nos frères voisins, notamment les Burkinabès et les Maliens. Le renforcement de l’Alliance des États du Sahel (AES) et l’intégration africaine sont essentiels pour unir nos forces face aux défis sécuritaires et socio-économiques.

Ainsi, pour édifier un Niger paisible et prospère, les autorités administratives, tout comme les Chefs traditionnels, véritables gardiens de la mémoire collective et de la cohésion nationale, portent la noble responsabilité de montrer l’exemple, de veiller à la justice sociale et de cimenter la fraternité entre les citoyens et les communautés.

Mais au-delà des choix politiques, économiques et sociaux, le progrès du Niger repose sur une exigence fondamentale : le goût de l’effort et du travail. La sagesse d’Allah nous le rappelle : « Lève-toi et je te soutiendrai. » Le Très-Haut enseigne ainsi que le travail honnête, acharné et bien fait n’est pas seulement un devoir envers la nation, mais aussi une véritable élévation spirituelle.

Puisse Allah affermir notre dévouement envers notre patrie, faire fructifier le travail de nos mains et éclairer notre chemin vers un Niger en paix, solidaire, uni et prospère.

Par Moustapha Kadi Oumani