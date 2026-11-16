Un haut cadre à l’expérience nationale et internationale prend les commandes de la Direction générale de la Police nationale.

Le Président de la République, Chef de l’État, Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, a signé, le vendredi 13 novembre 2026, un décret portant nomination du Commissaire Général de Police Aboubacar Issaka Oumarou, matricule 50 865, au poste de Directeur général de la Police nationale (DGPN).

Cette nomination intervient dans le cadre des dispositions institutionnelles relevant du ministère d’État, ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire, dirigé par le Général de brigade Mohamed Toumba.

Elle confie la direction de la Police nationale à un responsable ayant exercé plusieurs fonctions de commandement et de coopération policière, au Niger comme à l’international.

Diplômé de l’École nationale supérieure de police de Dakar, au Sénégal, et de celle de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, en France, le Commissaire Général Aboubacar Issaka Oumarou a occupé plusieurs responsabilités stratégiques au sein de la Police nationale nigérienne, notamment celles de Directeur régional de la Police nationale à Agadez et de Directeur adjoint de la Sécurité publique.

Son expérience internationale comprend plusieurs missions des Nations Unies au Timor oriental, dans le cadre de l’UNTAET (octobre 1999-mai 2002), au Burundi avec l’ONUB (mai 2004-décembre 2006), ainsi qu’en République démocratique du Congo au sein de la MONUC puis de la MONUSCO, créée le 1er juillet 2010.

En RDC, il a notamment exercé les fonctions de Coordinateur régional de la Police des Nations Unies dans l’Est du pays, avec résidence à Goma, de Chef du groupe électoral de la Police des Nations Unies et de Directeur de projet chargé de la formation de six bataillons de la Police d’intervention rapide congolaise, soit environ 3 000 policiers, dans le cadre de la préparation des élections générales de novembre 2011.

Depuis sa nomination en Conseil des ministres, le 23 décembre 2016, à la direction de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), il a été au premier plan du dispositif national de lutte contre les réseaux de trafic de drogues et la criminalité transnationale organisée.

Parmi les opérations majeures conduites par l’OCRTIS durant cette période figurent la saisie de 17 tonnes de résine de cannabis à Niamey, le 2 mars 2021, ainsi que celle de 214,635 kg de cocaïne dans l’affaire de Fachi, le 2 janvier 2022. Le 6 mai 2023, une opération antidrogue menée dans la capitale a mobilisé 220 éléments des forces de défense et de sécurité, répartis dans 21 véhicules, et permis l’interpellation de 86 personnes.

Son accession à la tête de la Police nationale intervient dans le contexte de la Refondation engagée sous l’autorité du Président de la République, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani. Elle place à la direction de cette institution un responsable disposant d’une expérience diversifiée du commandement, de la coopération internationale et de la lutte contre les formes organisées de criminalité.

Les principaux enjeux de ses nouvelles fonctions portent notamment sur le renforcement des capacités opérationnelles, la professionnalisation des services, l’amélioration de la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l’adaptation de la Police nationale aux nouvelles menaces sécuritaires et criminelles.

Avec cette nomination, le Commissaire Général Aboubacar Issaka Oumarou prend la responsabilité de conduire la Police nationale dans une période où la protection des populations, la sécurité intérieure et la consolidation des capacités institutionnelles occupent une place centrale dans les priorités de l’État.

Par Ousmane Jazy