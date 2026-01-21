Le Chef suprême des Armées au chevet des blessés de guerre au Mali

L’armée malienne a célébré le 20 janvier dernier, sa fête. Une armée montée en puissance, qui, en dépit des obstacles de tous genres est entrain de récupérer progressivement le territoire qui était jadis occupé par les forces du mal.

En marge des activités commémoratives du 20 janvier, fête de l’Armée Malienne, nous apprend une dépêche de la présidence malienne, le Président de la Transition, Chef suprême des Armées, le Général d’Armée Assimi GOÏTA, a partagé un repas de corps avec les blessés de guerre hospitalisés à la Polyclinique des Armées de Kati.

À cette occasion solennelle, le Chef de l’État, Chef Suprême des Armées, était entouré du Premier ministre, du Président du Conseil national de Transition, du Ministre de la Défense et des Anciens combattants, du Chef d’État-major général des Armées, des membres du Gouvernement, ainsi que de plusieurs Chefs et Directeurs de services des Forces armées et de Sécurité. Cette rencontre a été mise à profit pour procéder à la décoration de ces valeureux soldats, en reconnaissance de leur bravoure et de leur sacrifice, par l’attribution de la Médaille des blessés.

Après les séries de décorations effectuées successivement par le Premier ministre, le Président du Conseil national de Transition, le Ministre de la Défense et des Anciens combattants, ainsi que le Chef d’État-major général des Armées, le Président de la Transition a personnellement décoré les blessés alités.

Le Chef de l’État s’est ensuite entretenu avec les responsables de la Polyclinique avant de partager un repas de corps avec les blessés de guerre, dans un esprit de solidarité, de reconnaissance et de soutien indéfectible de la Nation.

Dans une interview accordée à la presse, le Ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA, a exprimé une pensée émue à l’endroit de tous les militaires tombés sur le champ d’honneur pour la défense de la Patrie. Il a salué la présence des membres du Gouvernement, des autorités militaires maliennes ainsi que des responsables militaires de la Confédération des États du Sahel, soulignant que ces hommes incarnent le courage, l’honneur et le sens du devoir.

« Leurs blessures témoignent de la dureté des combats, mais surtout de la grandeur de leur engagement. La Nation leur rend hommage et leur exprime son profond respect. Les décorer et partager un repas avec eux ne relève pas d’un simple geste symbolique, mais constitue un message fort : le Mali n’abandonnera jamais ses soldats », a-t-il déclaré.

Le Ministre a également rendu un hommage appuyé aux héros tombés au champ d’honneur, rappelant que leur sacrifice ne sera jamais vain et qu’il a renforcé en chacun le sens du patriotisme et la détermination à défendre la souveraineté nationale.

Il a enfin souligné que les Forces de défense et de sécurité, aux côtés de leurs frères de la Confédération des États du Sahel, demeurent pleinement engagées dans la lutte contre le terrorisme. Cette lutte, a-t-il précisé, repose également sur la solidarité nationale, l’unité et le soutien constant du peuple malien.

Réaffirmant la détermination des autorités à vaincre l’ennemi, le Général Sadio CAMARA a conclu par une pensée particulière à l’endroit des otages encore retenus, assurant que des efforts sont en cours pour leur libération, tout en soulignant l’importance de la discrétion pour garantir leur sécurité. Il a appelé l’ensemble des Maliens à rester unis derrière les Forces de défense et de sécurité pour bâtir un Mali paisible, prospère et souverain.

C’est une initiative extrêmement louable par ce qu’elle demontre aux forces de défense et de sécurité que la nation tout entière est avec elles, dans la joie comme dans les moments difficiles. L’essentiel étant de faire corps et de mater et neutraliser en coordination avec les autres forces de l’AES tous les ennemis qui ècument la zone sahélienne.

Tam tam info news