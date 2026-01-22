Les réfugiés nigérians au Niger bénéficient de toute l’attention requise

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, M. Bakary Yaou Sangaré, a reçu le mardi 20 janvier 2026, à son cabinet, une délégation de l’ambassade de la République fédérale du Nigéria au Niger, conduite par le chargé d’affaires, M. Abubakar Musa Musa, rapporte l’anp.

Cette rencontre a été consacrée à l’examen de la situation d’environ 1 300 réfugiés nigérians actuellement installés à Niamey, dans un contexte marqué par la circulation de rumeurs infondées sur les réseaux sociaux. Contrairement à certaines informations relayées en ligne, il ne s’agit nullement de citoyens nigériens fuyant leurs villages, mais bien de ressortissants nigérians ayant quitté leur pays en raison de difficultés sécuritaires.

Le ministre Bakary Yaou Sangaré a tenu à préciser que ces échanges s’inscrivent pleinement dans le cadre de la Commission mixte Nigéro-Nigériane, illustrant la solidité des relations de coopération et de concertation entre les deux États. Il a fermement rejeté les interprétations erronées diffusées sur les plateformes numériques, appelant à la responsabilité et à la vigilance face à la désinformation.

Le chef de la diplomatie nigérienne a par ailleurs réaffirmé que les autorités du Niger, en étroite collaboration avec la représentation diplomatique du Nigéria et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), œuvrent dans une parfaite synergie afin de minimiser l’impact humanitaire de cette situation, reconnue comme humainement éprouvante.

Pour sa part, le chargé d’affaires de l’ambassade du Nigéria au Niger, M. Abubakar Musa Musa, a salué la qualité de la coopération bilatérale et assuré que le gouvernement nigérian a déjà pris les dispositions nécessaires, à travers sa mission diplomatique au Niger et avec l’appui de l’OIM, afin de garantir la sécurité, la dignité et la protection des personnes concernées.

Cette rencontre vient ainsi confirmer la bonne entente et la coordination permanente entre le Niger et le Nigéria, tout en apportant un démenti clair aux allégations trompeuses circulant sur les réseaux sociaux.

Malgré un froid certain dans ces relations, consécutif à la position extrémiste prise par le Nigeria lors des évènements du 26 juillet 2026, les relations nigero-nigérianes sont ancrées dans l’histoire et dépassent les contingences du moment.

En effet, depuis la crise sécuritaire qui endeuille le Nord Nigeria, notre pays a toujours été une terre d’accueil pour nos frères et sœurs du Nigeria.

Prions simplement pour que la paix revienne dans nos contrées et la bonne entente fraternelle entre ces deux peuples frères.

Tam tam info news