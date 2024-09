Le CIRAC, un Engagement patriotique incontestable

Nous venons d’assister à la 3 ième Conférence Publique du Cercle Indépendant de Réflexion et d’Actions Citoyennes (CIRAC) .

Comme toujours le CIRAC , est constant dans la pertinence des Thèmes choisis pour ses Conférence publiques Citoyennes.

La Lutte de libération dans laquelle notre pays s’est résolument engagé rxige, comme pour toute Lutte , la production de stratégies pour vaincre .

De ce point de vue pour REFONDER , il faut certes une Vision, mais également la conception de Stratégies appropriées pour la traduire en Actes concrets bénéfiques pour les Concitoyens.

C’est pourquoi nous avons cité le CIRAC au nombre des Patriotes du Silence.

La dernière Conférence vient nous convaincre davantage dans notre Conviction.

Le CIRAC engage une Réflexion de Haut niveau sur les Déterminants d’une Stratégie visant la souveraineté Énergétique de notre pays.

La présence remarquée de la Ministre de l’Energie et de Membres du CNSP , est révélatrice de la crédibilité obtenue par le CIRAC en matière de capacité endogène de proposition de Stratégies pour guider l’Action.

Du reste l’accompagnement des Membres du Gouvernement et du CNSP à été relevé et salué par le Président du CIRAC. Il a adressé ses vifs remerciements et sa haute appréciation à la Ministre de l’Énergie.

Avant d’en arriver aux Mots d’encouragement de la Fraternelle Nigeriens Tout Court , que nous avions souhaité adresser à nos Sœurs et Frères, nous rappellerons les propos du Président du CIRAC qui décrit le chemin parcouru.

» Cette conférence est la troisième. La première organisée en janvier 2024 a porté sur l’analyse historique des défis et enjeux de la souveraineté, en tant que concept et en tant que déterminant existentiel.

De cette première conférence fondatrice, une deuxième conférence en mars 2024 sur la souveraineté monétaire s’est tenue.. Devant les innombrables défis qui interpellent la nation nigérienne en ces moments décisifs de l’histoire de notre pays, il nous faut en effet nous donner la main les uns, les autres; il faut que les actions de la société civile accompagnent et renforcent l’effort gouvernemental. C’est lorsque tous les fils et filles du pays, acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, œuvreront dans un mouvement d’ensemble fécondant, dans une compréhension partagée de notre destin commun et du besoin d’œuvrer dans la synergie, l’amour de la patrie et la cohésion que nous relèverons efficacement tous les défis, quels qu’ils soient et que nous assurerons un meilleur avenir pour nous et les générations futures. »

À présent voici le Message d’encouragement de la Fraternelle Nigeriens Tout Court, à l’attention de nos Concitoyens, et qui concerne le CIRAC.

» Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir saluer et encourager nos Sœurs et Frères, animateurs du Cercle Indépendant de Réflexion et d’Actions Citoyennes , le CIRAC pour son Engagement patriotique de toujours, avec une montée en intensité depuis le 26 Juillet 2023.

Nous nous sommes imposés de mettre la Lumière Fraternelle Citoyenne sur nos Concitoyens que nous appelons les » PATRIOTES du SILENCE « .

Après l’appel à la chaîne de Fraternité autour de Niger Airlines, dont le PDG Mr Abdoul Aziz Larabou, au moment fort de l’embargo sur le ciel de notre pays, a déployé de l’énergie pour tenter de mettre en place les » Ailes du Sahel » entre les trois ( 3 ) Capitales de l’AES..

Et parallèlement il n’avait de cesse d’œuvrer au succès du Hadj 2024. Hadj dont il a réussi avec brio l’organisation du Transport .

Le CIRAC fait partie également des Patriotes du Silence au regard de sa Haute Contribution à la Production de stratégies multlsectorielles , conditions indispensables pour espérer cheminer sereinement sur le chantier de la Refondation.

Le CIRAC c’est également dans l’Action Citoyenne. Nous n’oublierons jamais les multiples initiatives de notre Think Tank National pour soutenir nos Frères saheliens du Mali en lutte pour leur LIBÉRATION, malgré l’adversité manifestée par l’ancien Régime à l’égard de ce pays Frère voisin .

Depuis l’avènement du CNSP et le choix sans ambiguïté de notre pays de s’inscrire résolument dans la conquête de sa Souveraineté ,et l’identification d’un Pacte social adapté au besoin de liberté, et prospérité partagée des Populations nigériennes, le CIRAC a organisé plusieurs Conférences visant l’edification d’une Conscience citoyenne prospective alerte sir les Relations internationales, la souveraineté monétaire etc.

Nous ne serions pas compléts si nous ne soulignons pas la dénonciation des contre-valeurs et de la mauvaise gouvernance des Régimes antérieures.

Ainsi donc Chers sœurs et Frères de CIRAC recevez à travers ce Témoignage la Reconnaissance de Sœurs et Frères, des NIGERIENS TOUT COURT, admiratifs de votre Contribution citoyenne à la SAUVEGARDE de la PATRIE avec la Production de Stratégies et RÉFLEXIONS utiles pour l’éveil citoyen.

Nous invitons nos concitoyens à développer autour de CIRAC, la chaîne de solidarité fraternelle pour les encourager dans leur THINK TANKING.

Labou sani nô ZANTCEN KASSA NE «

Niamey Septembre 2024

Pour la Fraternelle NIGERIENS TOUT COURT

Par Elhadj MAIGA Alzouma (Nigérien Tout Court

Sahelo-africain)