Le colonel-major Djibrilla Hima Hamidou dit Pelé élu représentant de la CAF au sein du Conseil de la FIFA…

Le colonel major Djibrilla hima dit pelé, patron du football nigérien qui vient d’être élu au comité exécutif de la FIFA est un passionné du ballon rond.

Le président de la Fédération Nigérienne de Football (FENIFOOT), le colonel-major Djibrilla Hima Hamidou dit Pelé a été élu, hier, mercredi 12 mars 2025 au Caire en Egypte, représentant de la Confédération Africaine de Football (CAF) au sein du Conseil de la Fédération internationale de Football (FIFA).

Cette élection s’est tenue lors de la 14ème Assemblée Générale Extraordinaire de cette instance footballistique continentale dont l’ordre du jour porte notamment sur l’élection de certains membres du Comité exécutif de la CAF et des six représentants de l’Afrique au sein du conseil de la FIFA.

Les représentants de la CAF au sein du Conseil de la FIFA sont élus pour un mandat qui prend fin en 2029.

Outre le Nigérien, figurent sur cette liste des conseillers de la FIFA, le marocain Fouzi Lekjaa ; l’égyptien Hani Abou Rida ; le Mauritanien Ahmed Yahya ; le Djiboutien Souleiman Waberi et la comorienne Kanizat Ibrahim qui a obtenu le siège destiné aux candidates féminines.

Lors de cette assemblée générale extraordinaire, le président de la CAF, Dr. Patrice Motsepe est réélu à son poste pour un deuxième mandat.

Le Sud-Africain Motsepe rempile à la tête de la CAF

Le Sud-Africain Patrice Motsepe a été réélu mercredi sans opposition à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF) pour un deuxième mandat de quatre ans, a appris APA.

Seul candidat en lice, le dirigeant sud-africain Patrice Motsepe reste président de la CAF jusqu’en 2029. Sa réélection est intervenue ce mercredi lors de la 14ᵉ Assemblée générale extraordinaire de la CAF au Caire. Son premier mandat a été largement salué pour la stabilisation des finances de l’instance suprême du football continental et le renforcement de son rayonnement international.

Sous sa direction, la CAF a établi plusieurs records, notamment lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 en Côte d’Ivoire, qui a attiré un nombre record de 1,4 milliard de téléspectateurs à travers le monde. De plus, les dotations financières des compétitions phares, telles que la Ligue des champions et la Coupe d’Afrique des nations féminine, ont été considérablement augmentées, tout comme le soutien financier aux associations membres.

Âgé de 63 ans, Dr Motsepe n’a rencontré aucune opposition après la clôture des candidatures en novembre 2024. Sa décision de briguer un second mandat a été motivée par les sollicitations des présidents des associations membres et d’autres acteurs clés du football africain.

A présent, « l’objectif demeure de rendre le football africain plus compétitif à l’échelle mondiale, de garantir la stabilité financière et d’investir dans les infrastructures », a-t-il déclaré.

Depuis son élection en mars 2021, le président sud-africain de la CAF a adopté une posture discrète dans les médias, mais il a su s’appuyer sur ses solides relations avec plusieurs chefs d’État africains, tels que le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le roi du Maroc Mohammed VI, le président rwandais Paul Kagame, l’Ivoirien Alassane Ouattara et l’Algérien Abdelmadjid Tebboune.

« Il a aussi permis à la CAF d’avoir des rentrées financières nouvelles, via la signature de contrats de sponsoring avec de nouveaux partenaires (Unilever, Ecobank, 1xBet) ou le renouvellement de ceux avec Orange et TotalEnergies », explique Saïd Ali Saïd Athouman, le patron du football comorien, dans un entretien avec Le Monde.

Avec l’élection de ces nouveaux membres au sein du comité exécutif de la FIFA, la CAF tentera de mieux défendre les intérêts du football africain.



Par Tam tam info News