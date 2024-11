Le fer à béton fabriqué désormais au Niger

Pour permettre au pays d’être totalement indépendant en matière de certains produits de construction, l’usine de fabrication de fer à béton a été inaugurée à badaguichiri.

Le Ministre du Commerce et de l’Industrie M. Seydou Asman a procédé, ce lundi 25 novembre 2024, à l’inauguration d’une usine de fabrication de fer à béton construite par la Société Niger Steel Group Company Ltd dans l’enceinte de la cimenterie de Badaguichiri, Département d’Illéla, dans la Région de Tahoua (600km au nord-est du Niger).

Financée à hauteur de 2 milliards de francs CFA, l’usine a une capacité de production de 20.000 tonnes par an. Elle offre 120 emplois aux jeunes nigériens.

A cette occasion, le Ministre du Commerce et de l’Industrie s’est réjoui de prendre part à cette importante cérémonie en ce que cet évènement est une étape décisive dans la concrétisation de la nouvelle vision d’un Niger industrialisé et économiquement autonome.

Le Ministre Seydou Asman a félicité la société Niger Steel Group pour la réussite de cet ambitieux projet ainsi que les perspectives de croissance qu’offre cette usine et qui démontrent clairement la portée de cette réalisation pour l’économie locale et même nationale.

Cette Inauguration, selon le Ministre Seydou, « symbolise non seulement la matérialisation d’un projet s’inscrivant pleinement dans les orientations stratégiques définies par le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, Président du CNSP et le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine qui ont toujours soutenu l’idée d’un Niger résilient, compétitif et autosuffisant, mais aussi et surtout témoigne de l’engagement du gouvernement à favoriser l’investissement privé et encourager le développement de nos industries ».

Pour encourager ces genres d’initiatives, a informé le Ministre en charge de l’Etat, en dehors des avantages accordés à la société Niger Steel Group par le code des investissements, l’Etat vient de prendre un arrêté en date du 21 novembre 2024 interdisant l’exportation de la ferraille, une mesure destinée à garantir la disponibilité de cette matière première essentielle.

L’arrêté du Ministre du commerce précise que ‘’on entend par ferraille, les débris de pièces en fer, en fonte ou en acier, et pièce de métal hors d’usage’’.

Cependant, l’autorité chargée du commerce au Niger annonce que ‘’l’exportation des autres catégories de métaux (aluminium, cuivre, plomb etc) est soumise à une autorisation préalable du ministère du commerce et de l’industrie’’.

‘’Les agents assermentés du ministère du commerce et de l’industrie, les agents des douanes, les autres forces de défense et de sécurité, sont habiletés à constater et à réprimer les infractions aux dispositions du présent arrêté conformément aux textes en vigueur’’ avertit le Ministère du commerce

Le Ministre Seydou Asman a, en outre, salué la vision stratégique de cette entreprise, la confiance qu’elle témoigne envers le potentiel du Niger, soulignant que « ce projet, avec une capacité de 20.000 tonnes par an, représente un pas important vers la réduction de notre dépendance aux importations de matériaux de construction. Il répond également aux besoins croissants des acteurs du secteur des bâtiments et travaux publics, ainsi qu’à ceux des ménages ».

Aussi, le Ministre en charge du Commerce a rappelé que « l’industrie manufacturière, et plus particulièrement la transformation locale de nos matières premières, reste une priorité stratégique pour notre gouvernement », précisant que cette usine est un modèle de cette approche, en transformant les ressources disponibles sur place pour satisfaire les besoins nationaux et au-delà répondre ainsi à la politique de souveraineté économique et sociale prônée par les plus Hautes Autorités Nigériennes.

Le Ministre Seydou Asman a enfin exprimé sa profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, notamment les autorités locales et les équipes de Niger Steel Group, avant de fonder l’espoir que la société Niger Steel Group prendra toutes les dispositions nécessaires afin que ses produits finis soient disponibles et accessibles à la population.

Auparavant, le Gouverneur de la Région de Tahoua Colonel-Major Oumarou Tawayé, après avoir souhaité la chaleureuse bienvenue aux invités et remercié les promoteurs de cette usine qui bénéficiera à l’ensemble des Nigériens, a rappelé que la réduction du prix de ciment gris 32 va permettre aux Nigériens de construire leurs logements.

Quant au Président de la société Niger Steel Group, M. Zhang Zhong Feng et l’AD de Badaguichiri, ils ont tour à tour pris la parole pour se féliciter de l’aboutissement de ce projet qui vient à point nommé.

Peu après, une visite guidée de l’usine a été organisée. Le Ministre et la délégation qui l’accompagne ont visité également la cimenterie de Badaguichiri CMB au niveau du park de chargement où ils ont constaté que la production du ciment gris 32.5 a doublé passant de 2 tapis à 4 suite à la réduction de son prix.

Le Ministre a demandé aux responsables de la société CMB de produire du ciment de qualité et de faire la promotion des Nigériens dans l’entreprise.

Il faut retenir que la cimenterie de Badaguichiri, d’une capacité de 3000 tonnes par jour, a été inaugurée en 2023. Elle emploie 1000 agents indirects et 500 agents directs. Elle est le fruit d’un investissement de près de 260 milliards de FCFA avec des partenaires chinois.

Évoluant en totale autonomie avec une centrale électrique à charbon d’une capacité de 30MW et d’une station de pompage d’eau, l’unité de Badaguichiri entre dans la chaîne de valeur locale et nationale.

