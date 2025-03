Le gouvernement rencontre la presse sur la question de gestion, de l’exploitation du pétrole nigérien et le cas de l’hôtel soluxe…

Après avoir ordonné le départ des trois dg chinois opérant dans le domaine pétrolier au Niger et retirer l’autorisation d’exploitation de l’hôtel soluxe, des membres du gouvernement étaient face à la presse nationale.

Le Ministre chargé de la justice et des droits de l’homme, assurant l’intérim du ministre des affaires étrangères, M. Alio Daouda a présidé, dans la matinée du mercredi 19 mars 2025 à Niamey, un point de presse sur l’état de la coopération entre le Niger et le partenaire Chinois.

Il a de prime abord rassuré les uns et les autres sur l’état de la coopération nigero chinoise. Contrairement aux rumeurs véhiculées par les médias terroristes et les apatrides renégats, ces relations sont au beau fixe.

Le gouvernement nigérien en décidant d’agir ainsi veut simplement avertir les uns et les autres que le Niger d’aujourd’hui n’est plus ce pauvre pays à qui on rejette des os après avoir mangé ses vaches.

Le partenariat doit être gagnant gagnant.

C’est dire que ce point de presse intervient à point nommé, après la tenue du Conseil des Ministres du mardi dernier qui s’était appesanti sur l’engagement du Gouvernement à mettre en œuvre la Vision du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, consistant à faire en sorte que les nigériens ressentent concrètement l’impact des richesses générées par l’exploitation pétrolière.

Ainsi, l’objectif visé à travers ce point de presse, c’est d’informer “nos compatriotes sur l’état de notre partenariat avec la China National Oil and Gas Exploration and Development Company CNODC, le premier et le plus grand investisseur’’ a indiqué le ministre en charge du pétrole, Dr Sahabi Oumarou, prenant la parole à cette occasion.

Il a saisi l’opportunité pour rassurer l’opinion publique qu’il ne s’agit pas d’une “rupture de coopération technique entre l’Etat du Niger et la Chine ou une dénonciation des contrats qui lient le pays aux sociétés chinoises, mais plutôt de faire le point de l’état de cette coopération avec le partenaire chinois”, rapporte l’agence nigerienne de presse.

“La force d’un partenariat repose avant tout sur le respect des lois et règlements ainsi que les engagements des parties, sachant que chacun est le meilleur juge de ses intérêts” a-t-il expliqué soulignant ne pas être satisfait “de la façon dont la richesse est répartie entre l’Etat du Niger et le Partenaire, notamment en ce qui concerne les salaires payés aux employés Nigériens comparativement aux expatriés, la nigérisation des postes et des emplois, le transfert de technologies et la part de marchés attribués aux entreprises nigériennes’’.

Dans la vie des relations, “il y a toujours des divergences, cependant, les parties doivent avoir la capacité de les surmonter, dans un esprit de compréhension mutuelle’’ a expliqué Dr Sahabi Oumarou tout en rassurant être ‘’toujours ouvert à des discussions’’.

Pour ce qui est des décisions prises au regard des insuffisances et des points de désaccords persistants, il s’agit entre autres de “la révocation des Directeurs Généraux de la CNPCNP et de la SORAZ ainsi que l’Administrateur Général de WAPCO, faisant suite à plusieurs tentatives de réajustement qui sont restées infructueuses’’ a-t-il fait savoir.

A cela, s’ajoute “l’exigence d’uniformisation de la grille salariale au niveau des trois entreprises’’ a expliqué le ministre en charge du pétrole exigeant que les nigériens doivent reprendre en main l’exploitation pétrolière car “après 20 ans de partenariat, les postes clés sensibles, continuent à être occupés par les expatriés, preuve d’un manque de volonté réel de transfert des compétences”.

Pour toutes ces raisons énumérées, a-t-il souligné, “nous tenons à rassurer nos compatriotes du ferme engagement des plus Hautes Autorités de poursuivre la mise en œuvre des actions susceptibles d’induire une valeur ajoutée sur le quotidien des Nigériens et cela dans le respect de l’ordonnance du 02 août 2024 sur le contenu local”.

Evoquant le cas du retrait de l’autorisation d’exploitation de Soluxe Hôtel, la Ministre en charge du Tourisme et de l’Artisanat, Mme Sofiane Agraichata Guichène a indiqué que “cette décision a été prise par le Ministère de l’Artisanat et du Tourisme, après un examen approfondi des faits et circonstances qui entourent la gestion de cet hôtel, et fait suite à des comportements qui contreviennent aux normes légales et aux engagements du secteur touristique”.

Il s’agit notamment de “la location à long terme de chambres à des sociétés chinoises (CNPCNP et WAPCO), contrairement à la réglementation hôtelière qui prévoit la location de manière permanente aux sociétés de voyages, notamment au mépris de la taxe sur les nuitées, le refus aux inspecteurs des établissements touristiques d’accéder aux locaux de l’Hôtel, la cession d’une partie de terrains sans l’accord préalable des autorités compétentes et la non-communication des documents nécessaires pour le contrôle de l’exploitation et le registre des clients’’ a-t-elle expliqué.

Ainsi, “face à ces manquements répétés, le Ministère de l’Artisanat et du Tourisme a pris la décision de retirer la licence d’exploitation à la société SOLUXE International en application de la réglementation en vigueur en la matière” a indiqué la ministre du tourisme exhortant tous les acteurs du secteur touristique “à faire preuve de responsabilité, de respect des normes et de la loi, afin que le Niger continue d’être une destination sûre et accueillante pour les touristes du monde entier’’.

Enfin, elle a réaffirmé la détermination de son département ministériel “à garantir la transparence, la conformité et la qualité des services dans tous les établissements touristiques à travers le pays et nous mettrons tout en œuvre pour garantir un environnement sain et propice au développement du tourisme, dans le respect des règles et des principes qui gouvernent ce secteur essentiel à notre économie”.

Les chinois qui sont soucieux du respect de la souveraineté des états ont déjà entamé des négociations pour trouver une solution à l’amiable dans l’intérêt des deux parties.

Par Tam tam info News