Nécrologie: Souleymane Kané n’est plus…

Inna lilahi wa ina ilayhi rajoun Inna lilahi wa ina ilayhi rajoun !

Allahou akoubar !

De Dieu le plus puissant nous venons tous, à lui nous retournons!

C’est avec une immense tristesse que nous venons d’apprendre le rappel à Dieu le plus puissant, de notre cher frère, Souleymane Kané , ce mercredi 19 mars 2025, à Paris, en France.

C’est un homme à caractère conciliant , affable, serviable, ouvert, ce qui fait dire au camarade Sabo Saidou, que la maison de Souleymane Kané à Niamey était devenue un mur des lamentations où tous les victimes d’injustice venaient se lamenter . Souleymane Kané est un homme de grande écoute, il intervenait de temps en temps pour calmer certains esprits malgré la maladie qui le rongeait.

Souleymane Kané n’a pas vécu inutile , il a apporté sa pierre à la construction de l’édifice national, le Niger en dépit de son handicap causé par une longue maladie.

Ainsi va la vie , il a rejoint les autres parents, amis , camarades, au royaume de non retour.

Que son âme repose en paix !

Que Dieu le plus puissant lui accorde sa grâce infinie et assure à sa descendance sa grande protection.

Nous présentons nos condoléances les plus émues à toute la grande famille Kané Dan Maidaki à , Tessaoua, Niamey et Paris ainsi qu’à la grande famille Boulama Issa, à , Chétimari, Mainé-Soroa, Niamey et Paris.

Par Isssoufou B KADO MAGAGI.