Le Ministre de la Défense Nationale au contact des FDS pour réaffirmer le soutien des plus hautes autorités

Le Ministre d’État, Ministre de la Défense Nationale, le Général d’Armée Salifou Modi a effectué une importante tournée dans plusieurs camps des Forces de défense et de sécurité (FDS) de la région de Tillabéri afin de galvaniser les troupes et de leur témoigner le soutien constant des plus hautes autorités du Niger.

Accompagné du Gouverneur de la Région de Tillabéri, le Colonel Maïna Boukar, du Chef d’État-Major des Armées, le Général de Division Salaou Barmou, du Chef d’État-Major de l’opération Almahaou ainsi que des principaux responsables régionaux des FDS, le Ministre de la Défense Nationale a multiplié les rencontres avec les différentes unités déployées dans la région.

Cette visite traduit la volonté des plus hautes autorités du pays de maintenir un contact direct avec les hommes et les femmes engagés sur le front de la défense et de la sécurité. À travers cette tournée, le Général d’Armée Salifou Modi a tenu à encourager les éléments des FDS, a salué leur engagement et leur sens du sacrifice, tout en leur réaffirmant l’accompagnement et le soutien indéfectible de l’État dans l’accomplissement de leur mission de protection des populations et de préservation de l’intégrité du territoire national.

La première étape de cette tournée a conduit la délégation au 1er Bataillon d’Artillerie de Dia Dia, où le Ministre a transmis aux hommes en uniforme les chaleureuses félicitations, les encouragements et la profonde reconnaissance du Président de la République, Chef de l’État, pour les sacrifices consentis quotidiennement dans la défense de la patrie, la protection des populations et la préservation de la souveraineté nationale.

Le Ministre d’État, Ministre de la Défense nationale a également transmis les condoléances du Chef de l’État aux familles des militaires tombés sur le champ d’honneur ainsi qu’à l’ensemble des FDS à la suite des événements douloureux qui ont endeuillé la région de Tillabéri et lors de l’attaque contre l’aéroport international Diori Hamani de Niamey.

« Je vous invite à avoir une pensée pieuse pour nos frères d’armes tombés au champ d’honneur. Ces héros de la Nation ont offert leur vie pour que vive le Niger. Leur sacrifice restera gravé à jamais dans notre mémoire collective et dans l’histoire de notre pays », a déclaré le Général d’Armée Salifou Modi, avant de réaffirmer la détermination des plus hautes autorités à poursuivre sans relâche la lutte contre le terrorisme.

« Notre détermination est totale et notre objectif est clair : vaincre l’ennemi et restaurer durablement la paix et la sécurité sur l’ensemble du territoire national », a-t-il rassuré.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les différentes composantes des Forces de défense et de sécurité. « Nous devons travailler ensemble, dans la cohésion, la discipline, le respect mutuel et l’esprit de complémentarité. C’est à cette condition que nous serons plus forts et plus efficaces face à l’adversaire », a-t-il expliqué, avant d’exhorter les éléments des FDS à maintenir une vigilance permanente, aussi bien en opération que dans les casernes, lors des déplacements et dans la vie quotidienne. Selon lui, en effet, toute information suspecte doit être portée à la connaissance des services compétents afin de permettre une réaction rapide et efficace.

Le Général d’Armée Salifou Modi a par ailleurs attiré l’attention sur la guerre de l’information. Il a rappelé que les groupes terroristes utilisent désormais les réseaux sociaux et la désinformation comme des instruments de déstabilisation, soulignant que la diffusion d’informations sensibles relatives aux opérations ou aux mouvements des forces peut compromettre les efforts engagés et mettre des vies en danger.

« Je vous demande de faire preuve de responsabilité, de discrétion et de professionnalisme dans la gestion de toute information liée à nos activités opérationnelles », a-t-il suggéré, tout en appelant à une analyse rigoureuse des opérations menées sur le terrain afin d’en tirer tous les enseignements nécessaires. Chaque succès, chaque difficulté et chaque expérience doivent, selon lui, contribuer au renforcement de l’efficacité opérationnelle des forces.

Évoquant les récents événements, le Général d’Armée Salifou Modi a souligné que les enseignements tirés des précédentes attaques ont permis de renforcer les dispositifs sécuritaires et de déjouer plusieurs tentatives ennemies. « Cela prouve que lorsque nous apprenons de nos expériences et travaillons ensemble, nous devenons plus forts », a-t-il affirmé.

Au cours de cette mission, note-t-on, le Ministre d’État, Ministre de la Défense nationale s’est successivement rendu au Groupement des Sapeurs-pompiers, au Groupement régional de la Gendarmerie nationale, à la Direction régionale de la Police nationale de Tillabéri ainsi qu’au camp de la Garde nationale, rapporte l’agence nigerienne de presse.

Partout où il est passé, le Général d’Armée Salifou Modi et la délégation qui l’accompagnait ont échangé avec les responsables des différentes unités, qui ont présenté leurs missions régaliennes, leurs réalisations ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés dans l’exécution de leurs missions.

Cette mission de terrain du Ministre d’État, Ministre de la Défense nationale, note-t-on, intervient dans un contexte marqué par les attaques terroristes perpétrées contre l’aéroport international Diori Hamani de Niamey et par les menaces récurrentes auxquelles fait face la région de Tillabéri. À travers cette visite, les plus hautes autorités du pays ont tenu à apporter leur soutien aux Forces de défense et de sécurité et à saluer la promptitude ainsi que l’engagement des hommes déployés sur les différents théâtres d’opérations.

Source: ANP