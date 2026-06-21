Confédération des États du Sahel (AES) : les Ministres des Affaires étrangères renforcent la coordination diplomatique de l’Alliance

Bamako, le 20 juin 2026 – Les Ministres des Affaires Etrangères de la Confédération des États du Sahel (AES) se sont réunis ce samedi 20 juin 2026 à Bamako dans le cadre de la réunion ministérielle du Pilier Diplomatie de la Confédération.

Cette rencontre de haut niveau, qui fait suite aux travaux préparatoires des Hauts Fonctionnaires, a permis aux Ministres d’examiner les questions stratégiques relatives à la coopération diplomatique, au renforcement de la coordination entre les États membres et à la promotion des intérêts communs de la Confédération sur la scène internationale.

Les échanges ont porté sur les avancées enregistrées dans la mise en œuvre des orientations définies par les Chefs d’État de l’AES, ainsi que sur les défis sécuritaires, diplomatiques et géopolitiques auxquels fait face l’espace sahélien.

Les Ministres ont, à cette occasion, fermement condamné les attaques lâches et barbares perpétrées contre les États membres de la Confédération des États du Sahel, attaques qualifiées de tentatives de déstabilisation menées avec l’appui de sponsors étatiques étrangers. Ils ont dénoncé des actes visant à compromettre les efforts de souveraineté, de paix et de développement engagés par les peuples de l’AES.

Réaffirmant leur solidarité indéfectible envers les populations affectées par ces agressions, les Ministres ont exprimé leur compassion aux familles des victimes et leur soutien aux forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme et toutes les formes de menaces transnationales.

Les Ministres ont également réitéré leur engagement à renforcer la concertation diplomatique, à parler d’une seule voix sur les grandes questions internationales et à défendre les intérêts stratégiques de la Confédération dans le respect des principes de souveraineté, de dignité et d’autodétermination des peuples.

Cette réunion ministérielle marque une nouvelle étape dans la consolidation du Pilier Diplomatie de l’AES et confirme la volonté des États membres de bâtir une Confédération forte, unie et résolument tournée vers la défense de ses intérêts et le bien-être de ses populations.