Le Maroc désigné hôte de la CAN U17 2025

La désignation du Maroc en tant que pays hôte de la CAN U17 2025 par la CAF est un témoignage de confiance et de reconnaissance des efforts du pays pour devenir un bastion du football en Afrique.

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé que le Maroc accueillera la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 17 ans, prévue du 30 mars au 19 avril 2025.

Cette décision a été officialisée à l’issue d’une réunion du comité exécutif de la CAF tenue à Marrakech. Elle confirme le statut du Maroc comme acteur majeur du football africain, grâce à ses infrastructures modernes et à son expérience dans l’organisation de compétitions internationales. Dans son communiqué, la CAF a souligné l’importance de cet événement pour le développement des jeunes talents du continent.

Par ailleurs, la CAF a également désigné la Côte d’Ivoire comme pays hôte de la CAN des moins de 20 ans, qui se déroulera du 26 avril au 18 mai 2025. Ces deux tournois offriront une plateforme essentielle aux jeunes footballeurs pour se hisser vers les sélections seniors et briller sur la scène internationale.

Les équipes U17 et U20 qualifiées ont décroché leur place grâce à leurs performances lors des tournois régionaux de l’Union nord-africaine de football (UNAF), organisés respectivement au Maroc et en Égypte en novembre dernier. Ces compétitions préliminaires ont mis en lumière de nombreux talents prometteurs pour l’avenir du football africain.

Sous la présidence de Patrice Motsepe, la réunion du comité exécutif a également porté sur l’optimisation du calendrier des compétitions de 2025. Cet agenda reflète l’engagement de la CAF à promouvoir le football à tous les niveaux, avec une attention particulière au développement des jeunes joueurs.

Le choix du Maroc pour organiser la CAN U17 est perçu comme une reconnaissance de ses efforts dans la promotion du football. Avec des investissements importants dans les infrastructures sportives et des programmes dédiés aux jeunes, le pays se positionne comme un pilier du football africain. Ce tournoi devrait bénéficier d’une forte adhésion populaire et d’une couverture médiatique internationale.

En outre, ces compétitions visent à renforcer l’unité et la fraternité entre les nations africaines tout en stimulant l’économie locale grâce au tourisme sportif. Le Maroc s’engage déjà activement dans les préparatifs, en veillant à offrir des infrastructures de qualité, une organisation logistique efficace et un environnement sécurisé pour les équipes et les spectateurs. Fort de son expérience passée, le pays est bien placé pour faire de cet événement un succès mémorable.