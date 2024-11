Le monde arabe et islamique s’unissent contre le génocide du peuple palestinien

Pendant qu’Israël tue et affame le peuple palestinien et libanais, le monde arabe et islamique est en conclave à Ryad en Arabie Saoudite afin de trouver les voies et moyens pour arrêter ce génocide.

Remplaçant du Serviteur des deux saintes mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier et Premier ministre, a inauguré, ce mardi 12 novembre 2024 à Riyad en Arabie Saoudite le Sommet arabe et islamique extraordinaire.

L’événement a commencé par une récitation de versets du Saint Coran.

Prenant la parole à cette occasion, le Prince héritier s’est dit, au nom du Serviteur des deux saintes mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, honoré d’accueillir au Royaume d’Arabie saoudite, les participants à ce sommet.

Ce sommet est une extension de la précédente réunion conjointe ; il se réunit dans le contexte des attaques israéliennes répréhensibles en cours contre le peuple palestinien et de l’extension de ces attaques à la République libanaise.

Le Royaume réaffirme sa condamnation et son rejet total du génocide perpétré par Israël contre le peuple palestinien, qui a fait plus de 150 000 martyrs, blessés et disparus, pour la plupart des femmes et des enfants.

Les actes criminels continus d’Israël contre des innocents, sa violation du caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa et sa sape du rôle central de l’Autorité palestinienne dans tous les territoires palestiniens entraveront les efforts visant à garantir les droits légitimes du peuple palestinien et à établir la paix régionale.

En outre, le Royaume condamne l’obstruction aux efforts de secours de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) dans les territoires palestiniens, ainsi que l’obstruction à l’action des organisations humanitaires qui fournissent une aide au peuple palestinien.

‘’Nous condamnons fermement les opérations militaires israéliennes visant les territoires libanais et rejetons toute menace à la sécurité et à la stabilité du Liban, les violations de son intégrité territoriale et le déplacement de ses citoyens’’ a souligné le Prince héritier pour qui ‘’le Royaume est solidaire des peuples frères de Palestine et du Liban pour surmonter les conséquences humanitaires dévastatrices de l’agression israélienne en cours’’.

Le Prince héritier n’a pas manqué d’exhorter la communauté internationale à ‘’défendre la paix et la sécurité internationales en mettant immédiatement fin aux attaques israéliennes contre les peuples palestinien et libanais et en veillant à ce qu’Israël respecte la souveraineté de la République islamique d’Iran et cesse toutes les actions hostiles sur le territoire iranien’’.

Il a également rappelé avoir lancé, en partenariat avec l’Union européenne et la Norvège, l’Alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution à deux États, dont la première réunion a récemment été accueillie par l’Arabie saoudite, et invité d’autres pays à les rejoindre.

‘’Par conséquent, nous soulignons la poursuite des efforts conjoints visant à établir un État palestinien sur la base des frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, et la préservation de la souveraineté du Liban sur l’ensemble de son territoire’’ a-t-il promis tout en espérant que ‘’ce sommet contribuera à l’atteinte de nos objectifs communs’’.

C’est la toute première fois que le royaume wahhabite condamne fermement le génocide israélien contre la Palestine et le Liban.

Depuis plusieurs mois, Israël, soutenu et armé aveuglément par les USA continue de traquer et de tuer les enfants et les femmes palestiniens et libanais. La fameuse communauté internationale regarde et laisse impunément Israël commettre ses crimes contre l’humanité. Il est temps aux musulmans d’agir et de tout mettre en œuvre pour arrêter la folie meurtrière du nazisme israélien.

Par Tam tam info News