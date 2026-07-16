Le Niger entre dans l’ère numérique : enrôlement du Président Tiani pour le passeport biométrique AES…

Le jeudi 16 juillet 2026, restera comme une date historique pour la souveraineté numérique du Niger.

C’est en effet, ce jour, que le Président de la République, Chef de l’État, le Général d’armée Abdourahamane TIANI, s’est fait enrôler pour l’obtention du passeport biométrique AES, marquant ainsi le passage officiel du pays du document traditionnel au document de voyage entièrement numérisé.

Lancé en août 2025, le projet de passeport biométrique s’inscrit dans une démarche d’harmonisation régionale menée par l’Agence d’Émission des Services (AES) et rassemble trois pays partenaires décidés à uniformiser leurs documents d’identité et de voyage.

Après la mise en circulation de la Carte Nationale d’Identité Biométrique, le Niger fait aujourd’hui un pas décisif vers la généralisation du passeport biométrique, considéré comme un outil majeur de sécurité et de mobilité internationale.

Le nouveau passeport, décrit comme « de très haute qualité » et « ultra sécurisé », sera produit par la Direction de surveillance du Territoire de la Police nationale en collaboration avec la société Al Itsal Aljadid et son partenaire local Hasdi.

Le dispositif technique et administratif mis en place vise à garantir l’intégrité des données, la lutte contre la falsification et la protection des informations personnelles des titulaires.

Lors de son enrôlement, le Chef de l’État a salué l’implication et la coopération des différents acteurs du projet et a rappelé la responsabilité collective qui incombe aux services en charge de sa mise en œuvre.

Il a exhorté les équipes à maintenir un haut niveau d’engagement afin d’offrir aux Nigériens un service fiable, rapide et accessible.

Le Niger prévoit de délivrer cinq catégories de passeports dans le cadre de ce programme : le passeport ordinaire, le passeport de service, le passeport diplomatique, le passeport spécial Hadj et le passeport pour réfugié.

Ce panel permettra d’adapter l’offre aux différents statuts et besoins des citoyens et des acteurs institutionnels.

La cérémonie d’enrôlement du Président Tiani constitue un signal fort pour la réussite du calendrier national.

Elle vise aussi à encourager les citoyens à effectuer leurs démarches de modernisation documentaire.

Les autorités ont annoncé que les modalités pratiques de délivrance, les centres d’enrôlement et les délais seront communiqués prochainement afin d’assurer une transition progressive et ordonnée vers le passeport biométrique AES.

Source: Ministère des Affaires Étrangères du Niger